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爭取外國挺港社運 黎智英自辯認「蘋果不報中國正面新聞」

香港新聞組╱香港26日電
壹傳媒創辦人黎智英黎智英。(新華社資料照片)
壹傳媒創辦人黎智英黎智英。(新華社資料照片)

壹傳媒創辦人黎智英昨天繼續就被控違反國安法一案出庭，繼續自辯；這是黎智英及三間蘋果日報相關公司被控串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪的第96天審訊，也是黎智英第4天出庭。他表示，「蘋果日報」英文版不會報導北京正面新聞，僅報導反政府、反中的內容，以爭取外國支持香港社運。

綜合港媒報導，昨天審訊重點之一，是黎智英的代表律師繼續就有關蘋果日報英文版對黎盤問。律師引述黎智英曾向相關員工發放的訊息，當中黎表示，「我們不是要嘗試尋求平衡，而是呈現保護香港的人的觀點，這才是世界想要知道的聲音。」

黎在訊息中又指，不需要向外國人呈現不同顏色的觀點，只專注於蘋果日報的觀點，即對「黃色」一方的普遍看法。「黃色」一方的觀點，就是對中港政府「較有批判性」的觀點。

黎智英表示，因英文新聞非常有限，會報導一些英文媒體南華早報不會報導的事情，這樣就可打破南華早報的「壟斷」與「一言堂」。他承認，「蘋果不會報導中國正面新聞」。

他指出，當時正值疫情，認為世界對中國有點負面印象，讀者更想了解中國的負面新聞以保護自己，避免中國為他們帶來負面影響。

律師又問黎，如果報導真相會煽動他人仇恨政府，是否仍會報導？黎表示會，「因為這是真相」；但如果會違法便不會報導，「蘋果」當時做的全是依法行事。

報導稱，黎智英曾在群組中向高層下達指示，要求加快推動「蘋果」英文版，認為時機成熟可接觸美國讀者群，「讓美國讀者的存在成為我們與美國政治的槓桿。」就「政治槓桿」一詞含義，黎指英文版是旨在影響美國民意，從而得到美國政客更多關注及支持，同時亦尋求英國及歐洲等西方國家支持。

根據黎智英與Mark Simon的WhatsApp對話紀錄顯示，黎智英曾要求Mark Simon嘗試邀請時任美國副總統彭斯訂閱「蘋果」英文版，以吸引外界加大對英文「蘋果」的關注，但最終因美國國家安全政策，未能成功。

黎智英 香港 疫情

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