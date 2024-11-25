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港珠澳大橋首辦單車賽 3地為明年全運會熱身

香港新聞組／香港25日電
2024粵港澳公路自行車賽暨第15屆全國運動會公路自行車測試賽24日舉行，參賽選手經過港珠澳大橋香港賽段。(中新社)
2024粵港澳公路自行車賽暨第15屆全國運動會公路自行車測試賽24日舉行，參賽選手經過港珠澳大橋香港賽段。(中新社)

2024粵港澳公路單車賽暨第15屆全國運動會公路單車測試賽24日舉行，賽區跨越港珠澳三地，整體運作暢順，來往香港機場與市區因封路而造成的交通受影響時間，亦較預期短。不少參賽選手大讚通關便利。今次賽事除了為明年的全運會公路單車賽做好準備，背後意義亦證明了大灣區不同城市可合作辦好大型盛事，有助日後吸引更多旅客訪港以至於大灣區內「一程多站」旅遊。香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，是次賽事彰顯了三地融合發展，有助未來進一步加強香港與大灣區其他城市的體育合作交流，為舉辦更多大型體育盛事打好基礎。

香港文匯報報導，24日的測試賽路程與明年的正賽一樣，全程230公里。經三地共同協商，設計出一條以港珠澳大橋為紐帶，深度聯結珠港澳三地城市道路的比賽線路。線路既展現了珠海情侶路的浪漫城市風情，經過橫琴粵澳深度合作區，還串聯了香港迪士尼樂園、澳門大橋等港澳標誌性景點，其中香港賽段為55.8公里。賽事共有67名選手參加，他們要六次通過三地口岸。

今次是粵港澳三地歷史上首次聯合舉辦的體育賽事，當中有多個首創，包括首次利用港珠澳大橋以體育賽事融通大灣區。三地亦創新推出「通關查驗前置+閉環管理」模式，實現人、車、物「零延時、零接觸、零等待」的智慧通關。今次賽事亦首次使用智能芯片實現賽事人、車軌跡的追蹤，展現了大灣區創新科技的成果。

賽事起點設於珠海市博物館一側，適逢周日，不少珠海市民在起點和賽道兩側觀賽。賽事於9時開始，車手們經澳門後從港珠澳大橋進入香港，沿北大嶼山公路前往迪士尼樂園後折返，再通過港珠澳大橋到達終點珠海。一眾車手約於上午10時22分進入香港賽區路段，並於約11時40分離開，全程約1小時18分鐘。

內蒙古代表隊選手郝然以5小時15分18秒的成績奪冠，山東隊選手苗城碩和天津隊選手王瑞東分獲亞軍和季軍。

香港3名選手劉允祐、繆正賢及朱浚葦參加24日測試賽，他們均參加過第14屆在西安舉行的陝西全運會，劉允祐還參加了今年的巴黎奧運會。以港隊車手中最佳、第八名完成賽事的劉允祐表示，很享受今次比賽，特別是途經港珠澳大橋的線路設計，「進入港珠澳大橋隧道時，珠海一側還下著雨，但過了隧道來到香港段就迎來晴天，感覺很特別。」

2024粵港澳公路自行車賽暨第15屆全國運動會公路自行車測試賽24日舉行，參賽選...
2024粵港澳公路自行車賽暨第15屆全國運動會公路自行車測試賽24日舉行，參賽選手在澳門大橋騎行。(新華社)

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