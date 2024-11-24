龍鳳胎百日慶典 香港「無處不熊貓」 安安可可下月亮相

11月23日，香港海洋公園大熊貓「盈盈」和「樂樂」的龍鳳胎寶寶出生滿100天，香港海洋公園在園內舉行「百日慶」活動，實時直播兩隻熊貓日常，更設置成長印記照片牆。圖為視頻直播畫面。（中新社）

在港大熊貓「盈盈」誕下的一對龍鳳胎昨日出生100日，香港 海洋公園昨日一連兩天舉行百日慶典，向入場人士派發紅雞蛋 和薑醋。園方並在威威劇場播放龍鳳胎直播，又重新開放展館「大熊貓之旅」，讓龍鳳胎父親「樂樂」再次亮相。

文匯報報導，港府 文化體育及旅遊局宣布，將聯同香港旅遊發展局及海洋公園，與城中不同界別於下月攜手舉辦一系列宣傳活動，新的大熊貓家庭會擔當「香港旅遊大使」角色，介紹香港「無處不旅遊」的旅遊體驗，吸引世界各地旅客到訪香港，推動旅遊業發展。

香港海洋公園昨日舉行「百日慶典」，慶祝港產大熊貓出生百日，共派發逾3000顆紅雞蛋與近2000袋薑醋。不少入場人士領取雞蛋後，跑步前往園區自然生態徑、海洋列車附近領取豬腳薑醋。近10時30分左右，「大熊貓之旅」展館前已大排長龍。

港產龍鳳胎昨日透過威威劇場內的熒幕以實時直播形式亮相，劇場內座無虛席。大熊貓「家姊」先在直播畫面出現，眾人隨即歡呼鼓掌。「家姊」起初較靜，但擺出超人姿勢，不時踢著腳。飼養員隨後將大熊貓「細佬」（弟弟）放在床上，與「家姊」互動。「細佬」相對活潑，不時拍打「家姊」，「家姊」其後亦變得逐漸活躍，爬上「細佬」背部。兩姊弟的一舉一動引起觀眾陣陣歡呼。

除日間的活動外，園方昨晚7時在夢幻水都人工湖上演大熊貓主題的「光影盛夜」多媒體表演，在大型水幕上投影該對大熊貓寶寶的影像，而現場並播放音樂，帶領入場觀眾以廣東話、普通話及英語高唱生日歌，祝賀大熊貓寶寶誕生百日。

出席龍鳳胎直播活動的文化體育及旅遊局局長楊潤雄會見記者時形容，這對大熊貓寶寶人見人愛，「家姊」現在體重已增至5.3公斤，「細佬」更超越「家姊」達5.5公斤，而護理員觀察到該對寶寶已經開始長牙，「希望大家繼續留意我們的大熊貓寶寶近況。」