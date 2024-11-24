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香港授勳逾500人 救人英雄蘇月良追授銀英勇勳章

香港新聞組／香港24日電
港府23日舉行2024年度勳銜頒授典禮，5人獲大紫荊勳章，包括行會成員廖長江、恒基地產主席兼董事總經理李家傑（右）等。（取材自港府新聞處）
港府23日舉行2024年度勳銜頒授典禮，5人獲大紫荊勳章，包括行會成員廖長江、恒基地產主席兼董事總經理李家傑（右）等。（取材自港府新聞處）

2024年度勳銜頒授典禮昨日在香港禮賓府宴會廳舉行，今年獲頒最高榮譽大紫荊勳章的五人，包括行政會議非官守議員、立法會議員廖長江，全國港澳研究會顧問劉兆佳，著名岩土工程和水利專家、香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬、恒基地產主席兼董事總經理李家傑，以及香港福建社團聯會榮譽主席林樹哲。今年4月在香港仔港灣近海怡半島對出海域救人而犧牲的蘇月良獲追授銀英勇勳章，昨由家屬代領。

綜合媒體報導，港府前日公布向蘇月良追授銀英勇勳章，表揚他高度英勇和無私精神。60歲的蘇月良今年4月11日在海怡半島海旁釣魚期間，目睹一名少女企圖跳海自殺，隨即跳海救人，最終蘇與少女均告不治。港府在嘉許辭稱，蘇與少女素未謀面，亦未受過專業訓練和沒隨身裝備，仍毫不猶豫跳海救人，形容蘇果敢自發救人，將一己性命置之度外，勇氣令人敬佩，值得最崇高的敬意。

特首李家超在典禮上頒授勳銜及獎狀予受勳人士。他隨後在社交平台祝賀所有得獎人士，希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。

今年獲頒金紫荊星章的有12人，包括基本法委員會委員兼立法會議員梁美芬、上訴法庭法官袁家寧、信和集團主席黃永祥、立法會前秘書長兼中大副校長陳維安等。獲頒銀紫荊星章及銅紫荊星章分別有24人及40人，其中藝人劉德華和胡楓分別獲頒銀紫荊及銅紫荊星章，前者未出席；另外嘉華國際及銀河娛樂創辦人呂志和早前去世，其兒子呂耀東獲頒銅紫荊星章，亦未出席。

港人熟悉的劍后江旻憓名列榮譽勳章名單，政府讚揚她在劍擊運動表現卓越，並積極推動社會及青年發展，貢獻良多，以資表揚。

港府今年7月1日刊憲公布2024年授勳及委任太平紳士名單，502人獲頒授勳銜或作出嘉獎。港府22日再在憲報公布，特首向已故市民蘇月良追授銀英勇勳章，即共503人獲表彰。

港府 香港 劉德華

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