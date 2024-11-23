港健全失業受助者 1周須無償工作1hr 違者擬扣7日綜援金

香港社會福利署將於明年推出「失業受助人士支援計畫」，規定失業受助人士須每周參與1小時無償工作，議員擔心影響參加者尊嚴；示意圖。（中通社）

港府 綜援計畫下的「就業 支援服務」將於明年9月結束。立法會福利事務委員會22日討論綜援計畫，社署透露擬以試驗形式推行新的「失業受助人士支援計畫」，要求年齡介乎15歲至59歲的失業健全綜援受助人，每周參與新計畫營辦機構安排的無償工作一次，每次至少一小時，直至覓得有薪工作或重返主流教育，違者將被扣7日綜援金。

文匯報報導，社署在2020年4月推出「就業支援服務」，為受助人提供密集輔導服務，以及透過運用勞工 處和雇員再培訓局的資源提升非政府機構提供有關服務的效能。15歲至59歲失業健全綜援受助人必須接受「就業支援服務」，除非他們有合理原因不能工作，例如就學或須在家照顧幼兒、患病或殘疾家人。

「就業支援服務」受助人須遵守多項要求，主要包括與非政府機構個案管理人員會面和持續求職，否則相關受助人及其家庭將被停發綜援。非政府機構須在「就業支援服務」合約期內，分別協助至少25%及至少20%「就業支援服務」受助人覓得工作或重返主流教育達一個月及三個月。

據報導，港府22日向立法會提交文件，表示為銜接將於2025年9月結束的「就業支援服務」合約，社署將委託非政府機構或其他組織由明年10月1日至2027年9月30日營辦「支援計畫」，為期兩年。通過「支援計畫」，港府預期計畫可協助受助人提升受雇能力、培養工作習慣，讓他們更好地融入社會及減少依賴綜援。

勞工及福利局首席助理秘書長（福利）陳雅詠在立法會上表示，現有服務已提供相當密集輔導，但仍有部分人就業就學意願弱，當中年長、低學歷人士尤為明顯，故港府擬借助另一模式的服務再推動。現時失業健全綜援受助人中， 約有一半年齡介乎50歲至59歲，其中不少人因學歷及技術水平偏低，導致就業能力相對較弱。

報導稱，勞工界議員周小松關注會有哪些機構能提供就業安排，而提供工作機會的機構會否因而獲得無償的勞動力。議員江玉歡表示，現有服務令人有停滯不前的感覺，認同改革很有必要，相信新計畫能帶來可喜改變，但認為無償工作是讓參加者做義工，做法會影響參加者尊嚴。她建議可以津貼作激勵。

陳雅詠表示，「支援計畫」參加者可繼續使用勞工處及再培訓局提供的一系列免費就業服務、培訓資源和津貼，當中部分以年長人士、中年人士及低學歷和低技術水平人士為對象，而目前勞工市場緊絀，「支援計畫」參加者的就業機會應會較多。