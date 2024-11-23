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香江觀察／去中環看熱鬧 銀行業面臨虛擬vs.傳統變局

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

近日一些香港人跑去中環看熱鬧，不是看還沒有盛放的聖誕燈飾，而是去看裝飾一新的香港恒生銀行總行，特別是看引領銀行潮流的新智能櫃位和新服務模式。

恒生銀行雖是英資滙豐集團成員，卻一直被視香港本地銀行的老大，且滲入香港人的生活，香港人炒股，看的是恒生指數；香港人約會，會約在地鐵站恒生銀行見。

恒生銀行總行在老中環，前一段時間關門重修，近日重開，有新設計的寬敞空間和新奇的燈光效果，香港人才知道恒生銀行的服務會令人耳目一新。

這新服務主要有兩個表現，一是有了香港銀行界首創的智能櫃位，去年恒生已在其一個分行引入智能櫃位，今年將這一技術擴展至12間分行，數據說這些分行首三季的四成現金交易，已透過智能櫃位完成，總額達到約26億（港元，下同，約3.33億美元），如換成千元港幣現鈔，曡起有約50多層樓高。

二是有了名為「Come to You」服務模式，顧名思義這服務模式特別之處，在於客戶可在如酒店大堂般放鬆等待，銀行職員運用實時定位技術，走到面前主動為其提供協助。

恒生銀行新櫃位新模式，背景是「銀行多過米鋪」的香港，銀行乃至整體金融業的高度競爭。香港銀行不止是過去華資、中資、外資三大塊間的競爭，還加入了虛擬銀行（或稱數位銀行），有了虛擬與傳統之爭。

港府財政司長陳茂波稱，香港聯繫世界不同金融市場的作用正在不斷擴大，長久以來，香港政府亦致力擴大與新興市場的金融聯繫，促進雙向資本流動。

恒生銀行創新服務，還因香港這個曾經的國際金融中心，有不進則退的考驗。前香港交易所行政總裁李小加近日提出，過去港股市場集中於處理「中國的貨、世界的錢」，期望日後可以處理規模更大的「世界的貨、中國的錢」，這話說的是港股，對香港銀行和整個金融業來說，同樣面臨變局。

香港 地鐵站 港府

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