黃仁勳23日現身香港 將獲港科大榮譽博士並演講

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，23 日將參加香港科技大學榮譽博士學位授予儀式，並發表演講。黃仁勳預計在香港停留數日，並將在香港科技園等地進行演講和參觀，參與多個公開活動。(路透)

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 ，23 日將參加香港 科技大學榮譽博士學位授予儀式，並發表演講。黃仁勳預計在香港停留數日，並將在香港科技園等地進行演講和參觀，參與多個公開活動。

授予名單包括黃仁勳、影帝梁朝偉、南非著名生物化學家列維特（Michael Levitt）和美國數學家芒福特（David Mumford）。

鈦媒體報導，這是黃仁勳時隔數年後，首次以公開方式到中國大陸。2024 年 1 月，黃仁勳參加了輝達北京、上海和深圳辦公室的內部年會，沒有公開活動行程。

黃仁勳是台裔美國創業家、電機工程師，1963 年出生於台南市，9 歲時移居美國，在俄勒岡州立大學獲取電機工程學士學位，1992 年在史丹佛大學獲得電機工程碩士學位。1993年，黃仁勳聯合創立輝達。1999年，輝達在納斯達克掛牌上市，黃仁勳擁有3.6%股權，當時身價升至高達5億美元，被財富雜誌評為全美40歲以下最富有的人之一。同年被安永會計師事務所評為年度高科技企業家。2005年，黃仁勳成為俄勒岡州立大學傑出校友。2007年，黃仁勳年薪為2460萬美元，成為全美第61位最高薪CEO。

自ChatGPT發布之後，黃仁勳和他的輝達成為 AI 算力領域的焦點，研發的A100/H100等多款GPU晶片成為OpenAI等 AI 大模型公司的「入場券」，隨後股價迅速升高。

今年6月，輝達市值突破3萬億美元，並超過蘋果市值躍居全球第二大上市公司，同時這是史上第一次由半導體企業問鼎全球最高市值，成為新晉股王。

隨之而來的是黃仁勳的身價。截至目前，黃仁勳身價已超過1270億美元。

21日凌晨公布的輝達第三財季財報顯示，營收達350.8億美元，年增94%；淨利潤193億美元，年增109%。黃仁勳表示，Blackwell晶片目前已全面投產，預計該產品將在未來幾個季度都供不應求。

在此之前，AMD公司CEO 蘇姿丰（Lisa Su）也曾獲得香港科技大學的榮譽博士學位，因此這也代表輝達和AMD的兩位CEO，都將獲得該校的榮譽博士學位。而香港科技大學在2025年QS世界大學排名中位列第47位，也是一所備受矚目的學府。