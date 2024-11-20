泛民初選案旁聽人龍逾200米 法官：11人有悔意或提早釋放

香港45人被控串謀顛覆國家政權罪19日宣判備受外界關注；圖為19日早上市民在法院外排隊等候取籌旁聽。（中通社）

香港 首宗顛覆國家政權案19日宣判，當天香港掛著1號風球，天空不時下著小雨，上午8時許，在西九龍法院外，等候入庭旁聽的人龍排至200多米外的英華街，凸顯各界高度關注此案；在輪候期間，先後有2名高聲叫囂及1名穿著支持反修例圖案T恤的女子，即時被警員帶離現場。

大公報報導，上午九時半，前泛民立法會議員劉慧卿與梁繼昌到場，上午10時16分法庭職員表示法庭內的入庭籌已派完，請市民離開。期間，1名女子突然情緒激動叫囂，被警員帶離現場。劉慧卿見狀在傳媒面前乘機「抽水」（泛指鬼鬼祟祟地去占不應該得到的便宜），指責當局安排不當云云，被在場人士反駁。

據司法機構公布，當天共派發404張公眾人士入庭籌，正庭占5張，其餘399張籌分布於法院內的6個延伸區域；記者席方面，正庭設30座位，延伸庭設41個座位，合共71個記者席。

明報報導，「基本法」23條立法後收緊涉國安囚犯提早獲釋的門檻，須獲懲教署長信納「不會不利國安」才可提早減刑釋放，法官19日提及11名被告有真誠悔意，有關當局考慮減刑獲釋與否，會考 慮這一點。

法官在判辭結尾部分，點名朱凱廸、張可森、黃子悅、郭家麒、吳敏兒、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉和王百羽表現真誠悔意；若被告真心悔過，有關部門會納入考慮。

法官提到，吳敏兒親撰求情信，承認犯法和願意承擔責任。法官相信有關部門評估減刑機會時，會考慮吳的歉意。此外，法官稱閱畢求情陳辭，接納岑敖暉已真誠悔改；雖然三分之一的認罪扣減包涵悔意，相信有關部門會考慮岑敖暉的悔意。

不過，在岑子杰的判刑段落，法官指出他能否獲懲教署減刑，視乎懲教署長決定，不是法庭考慮的事。岑子杰早前透過大律師求情時表示，23條立法後他不會獲署方減刑。