我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G20峰會「川普宛如佛地魔」存在感強 但少有人直接提及

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

泛民初選案旁聽人龍逾200米 法官：11人有悔意或提早釋放

香港新聞組／香港20日電
香港45人被控串謀顛覆國家政權罪19日宣判備受外界關注；圖為19日早上市民在法院外排隊等候取籌旁聽。（中通社）
香港45人被控串謀顛覆國家政權罪19日宣判備受外界關注；圖為19日早上市民在法院外排隊等候取籌旁聽。（中通社）

香港首宗顛覆國家政權案19日宣判，當天香港掛著1號風球，天空不時下著小雨，上午8時許，在西九龍法院外，等候入庭旁聽的人龍排至200多米外的英華街，凸顯各界高度關注此案；在輪候期間，先後有2名高聲叫囂及1名穿著支持反修例圖案T恤的女子，即時被警員帶離現場。

大公報報導，上午九時半，前泛民立法會議員劉慧卿與梁繼昌到場，上午10時16分法庭職員表示法庭內的入庭籌已派完，請市民離開。期間，1名女子突然情緒激動叫囂，被警員帶離現場。劉慧卿見狀在傳媒面前乘機「抽水」（泛指鬼鬼祟祟地去占不應該得到的便宜），指責當局安排不當云云，被在場人士反駁。

據司法機構公布，當天共派發404張公眾人士入庭籌，正庭占5張，其餘399張籌分布於法院內的6個延伸區域；記者席方面，正庭設30座位，延伸庭設41個座位，合共71個記者席。

明報報導，「基本法」23條立法後收緊涉國安囚犯提早獲釋的門檻，須獲懲教署長信納「不會不利國安」才可提早減刑釋放，法官19日提及11名被告有真誠悔意，有關當局考慮減刑獲釋與否，會考慮這一點。

法官在判辭結尾部分，點名朱凱廸、張可森、黃子悅、郭家麒、吳敏兒、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉和王百羽表現真誠悔意；若被告真心悔過，有關部門會納入考慮。

法官提到，吳敏兒親撰求情信，承認犯法和願意承擔責任。法官相信有關部門評估減刑機會時，會考慮吳的歉意。此外，法官稱閱畢求情陳辭，接納岑敖暉已真誠悔改；雖然三分之一的認罪扣減包涵悔意，相信有關部門會考慮岑敖暉的悔意。

不過，在岑子杰的判刑段落，法官指出他能否獲懲教署減刑，視乎懲教署長決定，不是法庭考慮的事。岑子杰早前透過大律師求情時表示，23條立法後他不會獲署方減刑。

會考 香港

上一則

金庸百年冥誕憶「俠之大者」 香港新聞聯訪浙江故居

下一則

泛民初選案45人判刑 「對法律無知」求情 排除這2人

延伸閱讀

委內瑞拉選後抗爭2400多人被捕 傳225人周末獲釋

委內瑞拉選後抗爭2400多人被捕 傳225人周末獲釋
陸休漁期越界捕魚 澎湖大進滿88號遭扣4個月可望獲釋

陸休漁期越界捕魚 澎湖大進滿88號遭扣4個月可望獲釋
俄裔以色列人全家遭挾 巴勒斯坦團體公布人質影片

俄裔以色列人全家遭挾 巴勒斯坦團體公布人質影片
Politico：華裔牧師林大衛因美中換囚獲釋

Politico：華裔牧師林大衛因美中換囚獲釋

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手