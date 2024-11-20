金庸百年冥誕憶「俠之大者」 香港新聞聯訪浙江故居

香港文化博物館日前為紀念文壇巨匠查良鏞博士（金庸）百年冥誕舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，已於10月7日圓滿結束。展覽自三月中開展以來，廣受市民及旅客歡迎，累計有逾40萬人次參觀；圖為觀眾參觀展覽。 （中通社）

今年適值當代武俠小說大師金庸百年冥誕，香港 新聞聯採風交流團一行19日來到浙江嘉興海寧，參觀金庸的故居與金庸書院，觀錢塘潮水感受「俠之大者」的家國情懷。

大公報報導，金庸故居內展示了從全國各地尤其是香港搜集了金庸相關的大量珍貴資料，令採風交流團對金庸有了更全面更深入的了解。金庸先生的作品濃縮著中華民族的傳統文化，於去年下半年起閉館修繕的金庸故居，作為「金學」研究根脈地，既是浙江「在建設中華民族現代文明上積極探索」的獨特資源，也是宣傳浙江、唱響中國的文化名片。

交流團成員表示，金庸為國為民的精神，以及對於新聞事業的熱忱與堅持，也激勵自己要不斷學習、不斷進步。

參觀過程中，採風交流團成員們對金庸的報人身分給予了特別關注。據報導，金庸自1946年進入「東南日報」擔任翻譯記者，就此開始了自己的新聞事業，1947年，金庸受聘入上海「大公報」擔任國際電訊翻譯，1948年被調派至「大公報」香港分社。1950年，金庸開始在「大公報」所屬的「新晚報」擔任副刊編輯，1959年創立「明報」。

報導稱，此前香港大公文匯傳媒集團精心選取了金庸原載於「大公園」和「大公報」的外電翻譯、評論、影評等各類作品高清副本50餘件，以及1956年10月13日和16日刊登有「碧血劍」連載的「香港商報」原件贈予海寧，這些珍貴史料如今被永久收藏於金庸故居內。

報導指出，在「創辦「明報」」的展區前，香港新聞工作者聯會副主席、明報副總編輯林藹純駐足良久，「我印象裡他是一個非常慈祥的老人，溫文爾雅，對待後輩親切友善。」林藹純回憶起採訪金庸的經歷，「印象最深的是他的浙江口音，雖然在香港住了70多年，可是他鄉音不改，普通話與廣東話都保留了家鄉口音。」

明報記者陳灝同樣對金庸故居之行充滿感觸。「對我來說觸動最深的是他的家國情懷，金庸先生在功成名就後仍然選擇回饋家鄉，建設家鄉。」陳灝說。

香港01記者蔡苡柔在參觀故居的過程中看到了很多有關金庸的報紙原件，「這些展品無不呈現他對新聞的熱忱，同時也在啟示著我，以他為楷模，做新聞要不忘初心，為國為民。」

香港新聞工作者聯會副主席、灼見名家社長文灼非表示，金庸作為一名優秀的報人，能給現在的新聞工作者帶來很多啟發，「堅持多學多看，拓寬知識面，才能寫出深刻的文章。」