港泛民初選案 戴耀廷重判10年 黃之鋒4年8月

香港45人被控串謀顛覆國家政權罪案19日宣判，港大前副教授戴耀廷（左）遭重判十年。這是港版國安法實施以來首次以顛覆國家罪判決，引起國際矚目。圖為戴耀廷羈押期間資料照。（中通社）

香港 45人被控串謀顛覆國家政權罪案，即2021年香港立法會選舉，民主派人士先行初選引發的案件19日在香港西九龍法院宣判，港大前副教授戴耀廷等四人被定為首要分子，判六年以上重刑，其中戴被重判十年，前眾志秘書長黃之鋒 遭判四年八個月。

●港首宗顛覆國家政權案件

這是香港首宗顛覆國家政權罪案件，也是罕見的被告逾40人同場審判和宣判的案件。

此案原稱「47人串謀顛覆國家政權罪案」，案中兩人在審理中脫罪，最後定罪和判刑者為45人。除戴耀廷等四人被定為首要分子，另外41名被告被定為積極參加者，判刑由四年二個月至七年九個月。

這起案件圍繞著香港當年反送中運動熱詞「攬炒」（同歸於盡），源起當時港大法律系副教授戴耀廷，2020年4月發表在蘋果日報文章，題為「真攬炒十步，這是香港宿命」，內容被認為是提出「攬炒十步曲」。其中涉及2021年立法會選舉，認為如民主派取得立法會35席即過半數，便能左右預算案等，迫特首低頭。接下來民主派協商進行初選。

●多數被告羈押已超過3年

民主派初選啟動後，港版國安法實施，2021年1月6日清晨，千名港警上門拘捕民主派，指其涉嫌干犯港版國安法中的顛覆國家政權罪。最先拘捕54四人，後來有人被免予起訴或在法庭脫罪，最後定罪和宣判45人。

這45人經歷逾百日審訊，多數被羈押已逾三年。案件最後由三名國安法指定法官判刑，法官對這起案件寫出了80多頁判決書。稱因應被告不同求情理由和情況判刑，其中不求情的女記者何桂藍判囚七年，學生領袖黃之鋒判囚四年八個月。

最受注意的是對戴耀廷的判刑理由，判決書指戴撰寫文章引起民主派注意，是初選計畫發起人亦是組織者，同時是計畫主腦，為有意按計畫行使否決權的人提供必要平台，完全有理由被列為首要分子。法官又稱留意到適用的處罰範圍是判囚十年至終身監禁，將量刑起點定於監禁15年，唯一減刑因素是戴在早期認罪，扣減三分之一刑期，判處十年監禁。

●法院外劍齒虎裝甲車待命

此案仍引起香港社會高度關注，香港司法機構安排了正廳及延伸庭共404個公眾旁聽席，及71個記者席，開庭前兩日已有市民通宵排隊，包括案中已脫罪的李予信，以及一批被告的家人。大批中外媒體也是通宵排隊希望搶到記者席。

今次審判，香港警方高度戒備，在西九法院外，在羈押被告的美孚等地，都有大批警察駐守及武裝巡邏，法院外封鎖部分道路，多輛警車包括「劍齒虎」裝甲車都在周邊候命。

●港民主黨 前主席傷心震怒

到庭旁聼的民主黨前主席劉慧卿說，對判決感到傷心和震怒，一眾被告沒有破壞公物，也沒傷人，刑期太重，希望他們可盡快與家人團聚。被告呂智恆的養母，散庭時高舉標語，遭警察帶走。

中華民國總統府發言人郭雅慧表示，台灣與香港人民共同追求自由民主，台灣將持續聲援香港，透過「香港人道援助關懷行動專案」提供支持。