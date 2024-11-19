港零售內憂外患 大閘蟹商1蚊蟹救市 減價4成追近深圳

香港示意圖。(圖：shutterstock)

今年香港 大閘蟹零售市道遭遇「內憂外患」，除了內部經濟未完全復甦，還要面對深圳蟹價平價挑戰。對此，蟹商唯有減價三至四成追近深圳價格，現時香港大閘蟹價已跌至每隻37.5元（港幣，下同，約4.8美元）低位。而價錢平以外，更有蟹商變招推出1蚊（元）1隻蟹、24小時送蟹及消夜時段、買1送1等齊齊救市。

大公、文匯報報導，好蟹掂Holy Crab推出買1送1大閘蟹優惠，發言人表示，特選級別精品大閘蟹公蟹，每隻4.5至5兩（自取），現優惠價108元/2隻（原價：216元/2隻）。日日餸推出大閘蟹24小時送貨服務，發言人表示，蟹迷在消夜時段突然蟹癮發作，可即時下單，大閘蟹約3至4小時內送到。而為了方便蟹迷，該店更設有5條訂購大閘蟹的WhatsApp專線。

黃金大閘蟹專門店同樣推出限量200隻1蚊大閘蟹救市，發言人指，公司的大閘蟹乃江蘇清水大閘蟹，推出即日已全數沽清，而客戶可同時選擇以128元、228元、280元和380元優惠價選購大閘蟹，包括買3送2、買4送4、買6送6及買6送8等。

至於今年大閘蟹零售價近期急速下跌，日新大閘蟹專門店發言人表示，該店的江蘇大閘蟹全線減價，當中大蟹減幅最大，8至8兩半蟹公，原價每隻298元，現減至每隻170元，減幅約43%。漁花海鮮批發負責人表示，今年該店推出大閘蟹新優惠價，客戶選購5至5兩半蟹公和蟹乸（母蟹〉各4隻，優惠價300元，相當於每隻蟹價為37.5元，售價不會輸蝕深圳平價蟹。

面對內地大量平價大閘蟹充斥市場，海晨集團旗下大閘蟹供應商Call鮮生發言人表示，香港蟹商供應的大閘蟹由源頭已經有分精品蟹，標準蟹和酒樓蟹等檔次，而有多年經驗的商戶才可以做到每一隻蟹都有食環署認證，亦都把一級貨源發送到港，平價能否有品質保證嗎？奈何太多市民分不清有衛生證明的重要性。

永富食品公司負責人陳錦輝表示，每年11月首個星期是大閘蟹銷售高峰期，今年同期大閘蟹生意飆升15至20%，但由9月蟹季開始至目前為止計，大閘蟹生意仍較去年同期下跌三至四成，因此對今年大閘蟹盈利並不樂觀，相信利潤 會大跌四成。

本月中內地陽澄湖大閘蟹出口香港正式解禁 ，可以直接運港銷售。陳錦輝指出，永富即時透過正規渠道引入陽澄湖大閘蟹來港銷售。但他形容，由於大閘蟹屬於中高檔的食品，而陽澄湖大閘蟹又比江蘇其他湖出產的蟹種貴很多，如其他蟹種每隻售100元，陽澄湖蟹就要售160元。因此該店重新引入陽澄湖大閘蟹對整體銷情幫助不會很大。

星藝行負責人表示，今年大閘蟹市場明顯地競爭大了，大量湖北、遼寧和蒙古大閘蟹湧入香港市場，另外香港今年9月開始陸續有大閘蟹門市新開張，來源未明，加上價錢便宜，容易造成消費者疑惑。他承認，平價大閘蟹湧港對香港大閘蟹生意額確實造成打擊，但始終香港人最出名就是嘴刁，相信市民北上購蟹只是曇花一現。