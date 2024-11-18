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香港國安法最大案 初選案明宣判 學者料至少判3至10年

香港新聞組／香港18日電
民主派「35+」初選案是香港以串謀顛覆國家政權罪檢控的首案，19日判刑。圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）
民主派「35+」初選案是香港以串謀顛覆國家政權罪檢控的首案，19日判刑。圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）

香港國安法最大案，民主派「35+」初選案訂19日判刑。事件源於2020年，時任港大法律學院副教授戴耀廷為協調民主派在立法會取得過半議席，發起初選計畫，當中涉及組織及參選共47人，於翌年被控國安法下的串謀顛覆國家政權罪。對於這場選舉策畫，3名主審的國安法官會否採用國安法分級制判刑，如何衡量各被告罪責、相關求情考慮因素，以至大部分已還押3年8個月的被告判刑多重、何時獲釋，料將成為焦點。

明報報導，民主派「35+」初選案是香港以串謀顛覆國家政權罪檢控的首案，法官裁定罪成被告參與戴耀廷的謀畫，透過無差別否決財政預算案來推翻政治制度，定罪牽涉議會權力和選舉言論，有辯方曾在求情時爭議國安法判刑分級制不適用於本案。港大法律系前教授戴大為對各被告的刑期不感樂觀，預料多人起碼列作「積極參加者」而至少判囚3至10年。前刑事檢控專員江樂士則指案件仍在進行，不宜推測判刑，重申此罪能以不同方式干犯。

報導稱，本案47名被告包括被指屬組織者的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和吳政亨。案中31人認罪，其餘16人受審後14人罪成，同被指串謀藉取得立會過半議席後不論優劣否決財政預算案，要脅特首回應五大訴求及逼其下台。法官今年5月就16名不認罪被告裁決時稱，五大訴求不可能達成，被告有共識運用否決權，戴耀廷提倡攬炒逐步逼特首下台並不空洞，會釀成憲制危機，非武力行為亦屬非法手段。

報導指，針對顛覆國家政權罪，國安法設判刑三級制，分為「首要分子或罪行重大」、「積極參加者」及「其他參加者」，首要分子可判10年以上至終身監禁。控方在庭上拒絕指名道姓為被告分級，並稱困難，但認為組織者或始作俑者理應屬首要分子，正如買兇殺人的主謀。辯方則建議無被告應列為首級別，不少辯方大狀並認為串謀罪判刑不受下限限制，分級僅可參考。

據報導，被指構想「35+」計畫的戴耀廷之刑期結果備受關注，戴雖早已認罪，但在16名不認罪被告的裁決中，法官裁定他是首腦及主要推手，指他撰寫〈立會過半是大殺傷力憲制武器〉等文章提及否決財案和攬炒，闡明謀畫目的是推翻現有政制。辯方求情時建議列戴為「其他參加者」，以判囚3年為量刑起點，認罪獲減刑三分之一，被法官形容有點大膽。

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