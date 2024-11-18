香港機場跑道變賽道 三跑10公里渣馬1.1萬人競速

為慶祝香港國際機場三跑道即將全面運作，香港國際機場三跑道系統十公里國際賽17日在香港舉行。（新華社）

香港 機場三跑系統將在28日啟用，機管局17日早舉行「香港國際機場•渣打香港馬拉松：三跑系統十公里國際賽」，約1.1萬人參加，除吸引世界級跑手及本地好手外，亦不乏知名藝人參加，包括近年成為渣馬焦點的周潤發 ，更有不少政商界人士參賽同樂，即使賽事期間細雨綿綿，但無阻跑手熱情，同在現場見證香港航空史的新里程。

綜合大公報、明報報導，雖然清晨一度下起綿綿細雨，仍無阻健兒初嘗三跑的心情，不少跑手突破個人最佳時間。賽事期間，飛機升降伴著跑手比賽，有跑手認為賽道有新鮮感，形容這項未知會否再辦的賽事是「一生人一次機會」。

賽事在早上8時10分正式開跑，這是時隔26年後再於機場進行跑步賽事。賽事分為9場，分別有十公里、五公里及三公里。首先進行的是女子精英組賽事，第二場賽事十公里挑戰組在8時半起步，由政務司長陳國基、機管局董事會主席林天福等主持鳴槍儀式。

為迎接即將啟用的三跑道系統，「香港國際機場．渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」17日在機場中跑道舉行，讓參加者有機會體驗香港國際機場擴建後的三跑道系統。（中新社）

女子精英組賽事，最終來自肯亞的精英跑手切芒以30分25秒的時間首名衝線，贏得5萬8400港元（約7500美元）獎金。

至於全場兩公里的「機場領袖盃」在早上10時開跑，賽事邀請政商界人士參與，包括財政司副司長黃偉綸、機管局主席林天福，及包括霍啟剛和鄭永舜等多名立法會議員，共有近80名各界領袖參與。

參加「機場領袖盃」的財政司副司長黃偉綸表示，很高興在現場見到參與各項賽事的市民，以及來自世界各地的跑手們。他說，香港國際機場三跑道系統將於28日啟用，在三跑道系統下，機場將可每年處理1.2億旅客、1000萬公噸貨物，為香港注入多元商機，帶來龐大的長遠經濟效益，他期望各界繼續支持機場的發展。

機管局董事會主席林天福透露，三跑系統在月底全面啟用時將有儀式，讓大家見證運作情況，目前機場客運和貨運量已經回復至疫情 前85%至90%，預計今年聖誕將回復至疫情前的水平。他最後說，三跑將令機場整體運力增加50%，預計未來幾年客運和貨運會持續增長，對此感到樂觀。