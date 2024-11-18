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香港恒隆集團創辦人之一陳曾燾 99歲辭世

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港恒隆集團創辦人之一陳曾燾逝世，享年99歲。上海復旦大學發文悼念稱，該校名譽博士、資深校董兼校友陳曾燾於5日仙逝。

信報報導，資料顯示，祖籍廣東的陳曾燾，1924年在港出生，抗日戰爭期間曾赴內地求學，就讀復旦大學銀行系，1948年回港投身建築行業，此後曾赴婆羅洲發展，1960年返港與兄長陳曾熙共同創辦恒隆集團，並歷任董事、董事總經理、集團主席。

1991年，陳曾燾卸任恒隆董事長一職，把集團交給姪兒陳啟宗接手，1997年創立思源基金會，取其「飲水思源」之意，致力貢獻國家及香港的高等教育發展，亦曾任基本法諮詢委員會委員、香港聯合交易所理事、證券及期貨事務監察委員會董事，以及香港中央結算有限公司主席等，積極投入公共服務。

此外，陳曾燾同時積極推動香港房地產建設及市區重建，曾任地產建設商會副會長、土地建設諮詢委員會地產小組及土地發展公司籌備工作小組成員，亦是臨時機場管理局成員之一，為赤鱲角香港國際機場的建設出謀獻策。

對社會貢獻良多的陳曾燾，先後獲頒授大英帝國司令勳章、香港中文大學榮譽博士、香港中文大學榮譽院士、香港大學名譽大學院士、復旦大學名譽博士等榮譽。據報陳曾燾家族現持有多達20%的小米股份，僅次於小米創辦人雷軍的30%。

香港 小米 房地產

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