因8號風球取消 香港中文大學補辦畢業禮 學生驚喜

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 中文大學畢業禮原訂14日舉辦，因8號風球被迫取消，校方隨後宣布17日補辦畢業禮。中大百萬大道17日有約數百人行禮，有家長特地更改機票 ，提早回港參與畢業禮，但認為校方安排倉卒；也有畢業生對「重獲」畢業禮感到又驚又喜，形容心情有如打完10號風球後又放晴那樣。

香港01報導，17日早上約9時半，位於中大校園百萬大道的典禮場地人頭湧湧，擠滿了準備參與畢業禮的畢業生與親友在場拍照留念。雖然天氣不穩，天色灰暗，又不時下起毛毛細雨，但無阻畢業生的興致，他們撐起雨傘與親友拍照，為畢業的時刻留下倩影。直到接近中午時份，畢業典禮結束，雨勢差不多漸停，畢業生與親友重回百萬大道拍照留念。

大學畢業是人生的一個里程碑，不少家長特意來到學校，出席子女的畢業禮、見證他們的成長。原本仍在台灣旅行的王女士特地更改機票，提早回港，出席就讀心理學學位課程女兒的畢業禮。對於補辦畢業禮，她認為校方的安排較倉卒，但可以理解，她指：「都難安排，這麼大型的典禮。」

逸夫書院、就讀電子工程系的梁同學表示，曾擔心校方不會補辦畢業禮，對17日「重獲」畢業禮感到又驚又喜，他形容此刻心情好像「打完10號風球放晴天般」。他又指，原本為了14日的畢業禮，特意向公司請假一天，沒料典禮遇上8號風球被迫取消，但他仍有出席書院於當日舉辦的畢業禮，並與同學拍照留念。

不過，梁同學認為畢業禮的意義在於儀式感，所以17日仍然出席，他指，父母都會希望看到他畢業，沒有遺憾。

另一位歷史系女畢業生劉同學亦曾擔心校方不會補辦畢業禮，她說，由於近日有4個颱風來襲，為過往未曾出現類似情況，不知道校方會如何處理。她認為，是次畢業禮的補辦安排較突然，若校方能再提早一點通知，或有多點選項提供會更好。