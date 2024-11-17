﻿澳門保利美高梅博物館 展228珍品 擦亮文旅金名片

香港示意圖。(圖/shutterstock)

今年是澳門 回歸25周年，站在新的歷史節點，澳門正為進一步發展蓄力。中共中央港澳工作辦公室主任、國務院 港澳事務辦公室主任夏寶龍今年5月在澳門中華總商會與企業家代表座談時表示，澳門中華總商會和澳門的企業家們要把澳門國際大都市「金名片」擦得更亮，推動澳門在強國建設、民族復興中更好發揮作用。

大公報報導，澳門全新世界級文旅地標保利美高梅博物館 於本月亮相，這是由保利文化與美高梅攜手，以國家一級文物展陳標準打造的博物館。

該博物館以「海上絲綢之路」為首展主題，透過科技、工藝和人文敘事的三層革新，圍繞東西方文化的交匯展開，分為季風、文脈、交織、聯結四個主題空間，首展與近20家國有博物館及國際文化藝術機構合作，展出共184組、228件珍貴文物館藏及海內外著名當代藝術珍品，當中亮點包括圓明園四獸首銅像等近30件國家一級文物。

全國政協常委何超瓊16日受訪時表示，澳門可以運用好中西文化交融的優勢，把文化藝術作為抓手，強化澳門文旅「金名片」。具國家一級文物收藏及展覽標準的「保利美高梅博物館」日前正式開幕，何超瓊期待，它將來不僅是博物館，還會圍繞文化產業繼續延伸。她對澳門特區持續高質量發展前景充滿信心。

慶祝澳門回歸25周年集中採訪活動15日在澳門啟動。來自八家中央媒體、四家廣東媒體、6家香港媒體以及澳門當地媒體的60多名記者參與本次集中採訪活動。採訪團16日走進澳門格蘭披治大賽車、保利美高梅博物館、參觀澳門大橋，及採訪澳門各界人士，多角度了解澳門在文旅、體育發展方面的成就和願景。

何超瓊16日受訪時表示，自己是澳門發展的見證者、參與者，也是發展過程中最大的獲益者之一，享受到澳門回歸25年來蓬勃的發展。她用澳門重要產業旅遊業的一組數字呈現澳門回歸後的發展變化：澳門回歸前每年僅300多萬旅客，回歸後旅客數曾創造一年約3980萬人次，「我對這個數字印象深刻。」