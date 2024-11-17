李家超晤馬越星領袖 爭取挺港盡早加入RCEP

李家超（左）與馬來西亞總理安華會面。 （取材自李家超臉書）

香港 特首李家超在秘魯利馬出席APEC會議期間，分別與馬來西亞、越南 及新加坡 等東盟國家領導人會晤，加強香港與東盟之間的合作，並希望他們支持香港盡快加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

文匯報報導，李家超15日先與馬來西亞總理安華會面。他表示，雙方自上次同意推動多元合作後，兩地官員進行了多次互訪，進一步推動了兩地政商界和人民的往來，期望馬來西亞繼續支持香港盡早加入RCEP。

李家超在社交平台發帖表示，香港跟馬來西亞雙邊貨物貿易額達239億美元，他期待於各個層面增進跟馬來西亞的人才交流，又感謝馬來西亞支持香港於吉隆坡增設經濟貿易辦事處的計畫，這將會是香港於東盟地區設立的第四個經貿辦。

李家超隨後與越南國家主席梁強會面。李家超表示，香港和越南的雙邊貿易關係密切，在東盟國家中，越南是香港的第二大貿易夥伴。今年7月他訪問越南期間，兩地政府和企業簽署了30份合作備忘錄，涵蓋貿易、投資、教育和旅遊等範疇，成果豐碩，「自從那次訪問以來，我很高興地說，我們的官員相互進行了很多訪問，而且多了很多商界之間的交流。」

李家超又與新加坡總理兼財政部長黃循財會面。李家超表示，新加坡是香港在東盟最大的貿易夥伴，也是在香港設立最多駐港公司的東盟國家。他去年7月訪問新加坡期間，香港和新加坡的企業及機構共簽署了7份合作備忘錄，涵蓋商貿、金融服務和創新科技等範疇。

新加坡副總理王瑞杰也在今年4月訪問香港，增加了兩地政府、民間和商界的互動。香港會繼續加強與新加坡的多元合作，包括在綠色和數字經濟，以至其他新興產業領域。他又感謝新加坡繼續支持香港爭取早日加入RCEP。

李家超於15日出席APEC商貿諮詢理事會成員對話暨工作午餐，在分組討論期間與同組的智利總統就數字經濟、數字貿易、人工智能發展和多邊貿易制度等議題交換意見。當晚，李家超出席由會議主辦方為與會領袖所設的歡迎晚宴，欣賞文化表演節目，其間與不同APEC領袖，包括印尼總統、泰國總理等進行討論及交流。