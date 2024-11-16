深圳灣、拱北11.20起刷臉過關 港商稱讚 這類人不適用

為進一步便利內地與港澳地區往來，深圳灣口岸將於20日起試行「刷臉」過關，經常往來港澳地區人員可經「免出示證件」通道通行，港商大讚方便。（中新社）

大灣區 人員往來再添便利新通道，中國出入境管理局15日發布通告，自20日起，在深圳灣口岸、珠海拱北口岸試點升級部分邊檢快捷通道，因私經常往來港澳地區人員可經「免出示證件」通道通行，但仍需攜帶出入境證件備抽查。

綜合文匯報等港媒報導，國家移民 管理局表示，通過新型查驗設備投入，試點「刷臉」代替「刷證」的查驗方式，將改善旅客通行體驗。內地居民赴港澳旅遊簽註暫不納入實施。疫情 結束後，兩地人民「雙向奔赴」已成潮流，新安排可提升通關效率，有利提速建設粵港澳大灣區，進一步推動香港融入國家發展大局。

在深圳的港商林先生稱讚新措施非常方便，他表示：「對我們這種天天深港兩地工作的人，挺便利的，不需要再把證件拿出來，也可避免證件不見。」

根據公告，年滿14歲以上，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽註的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍）的港澳居民，且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息的，可直接選擇使用邊檢現場「免出示證件」通道通行，無須出示實體出入境證件，無需另行申請。

選擇其他查驗通道通行的，需持有本人有效出入境證件接受出入境邊防檢查。持有因公出入境證件的內地居民，目前暫不適用「免出示證件」通道通行。

國家移民管理局表示，辦理赴港澳個人旅遊簽、團隊旅遊簽的內地居民，暫不納入此次政策實施範圍，而港澳居民，無論是否經常往來內地，只要滿足此次公告列出的年齡、指紋採集等有關要求，均可透過「刷臉」在深圳灣口岸、拱北口岸入境內地。

由於此次政策是對現有快捷通關查驗方式「技術層面」的創新升級，並非改變邊檢機關查驗的法定職責和出入境人員的法定義務，因此，通過「免出示證件」通道入境，仍須攜帶港澳通行證、回鄉證等相關出入境證件。比如，內地居民入境港澳地區須憑相關證件接受查驗，而港澳居民進入內地時需憑證辦理停居留、出行等事宜。和其他通道一樣，口岸執法人員會對「免出示證件」通道通關人員進行抽檢。

國家移民管理局在15日同步發布的政策解讀中指出，不符合「免出示證件」通道通關但符合快捷通道通行的旅客，同樣可經「免出示證件」通道通行。「免出示證件」通道既可實現「刷臉」，也兼具「刷證」通行的快捷通道功能，也就是說，旅客可經「免出示證件」通道「刷證」通行。