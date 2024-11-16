前10月訪港客增37% 全年有望達4500萬 內地旅客仍居多

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 旅遊發展局15日公布，香港今年首10個月，入境旅客錄得3670萬人次，按年增加37%，非內地旅客人次按年增長五成半。旅發局估計，全年訪港旅客可望達到4500萬人次，接近今年初預計的目標。

大公報報導，隨著聖誕節將至，年度活動「香港繽紛冬日巡禮」將於22日登場，西九文化區藝術公園將變身成面積逾萬平方呎的聖誕小鎮，20米高的巨型聖誕樹將加入投影效果；西九海濱將上演四場冬日維港水上煙火表演，首場煙火表演將於22日晚上7時半舉行。

內地旅客仍然是訪港旅客的主要來源，今年首10個月錄得2840萬人次，按年增加33%，符合預期，十一黃金周期間升幅強勁。同期的非內地旅客錄得830萬人次，按年增加54%；東南亞 市場旅客恢復情況理想。

旅遊發展局總幹事程鼎一表示，自今年5月內地擴大自由行城市後，青島、西安等地的赴港旅客人次有上升趨勢；多艘國際郵輪訪港，台灣、菲律賓及印度等客源市場增長較為明顯，惟日本旅客仍有待增長。旅發局調查發現，訪港旅客的滿意度上升，以10分為滿分，平均達到8.8分，高於疫情 前的2018年；95%旅客表示有意重臨香港。旅發局預計，全年訪港旅客可達到4500萬人次，即按年升35.3%，接近年初預計的4600萬人次，差不多達標。

展望未來挑戰，程鼎一指出，飛機航班運力正慢慢恢復，目前已回復至疫情前約76%，明年首季可望回升至100%。不過，美元及港元強勢增加訪港成本，加上經濟前景不明等因素，期望隨航空業情況好轉，來往香港及北美等長途航班數目增加，機票價格回落，能夠吸引更多外國遊客到港。

踏入冬季，香港旅遊業即將迎來聖誕檔期旺季，旅發局由11月22日至明年1月1日舉辦「香港繽紛冬日巡禮」，在西九文化區內打造聖誕小鎮，面積較去年增加三成，並以「禮物」為主題，在過萬平方呎的小鎮內，布滿過百份「禮物」布置，以及豐富多樣的打卡題材裝置。焦點之一的20米巨型戶外聖誕樹，將首次化身巨型畫布，加入投影呈現冬日節慶場景。