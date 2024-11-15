38歲前港姐劉倩婷獲傑出關愛女企業家獎 透露成功祕訣

前港姐冠軍劉倩婷(右)搖身一變成女企業家，並獲頒傑出關愛女企業家獎，與先生李丞責婚後恩愛。(取材自Instagram)

2009年摘下香港 小姐桂冠的38歲劉倩婷，即使離開鎂光燈，仍在其他行業發光發亮；畢業於英國倫敦大學學院經濟系的她，與身家估計逾8億港元的李丞責結婚，轉型女企業家，近日更獲頒傑出關愛女企業家獎。

香港01報導，劉倩婷曾任職投資 銀行高盛 證券分析員兩年，與夫婿李丞責拍攝TVB玄學節目「香港玄案」而相識相戀，2013年步上紅毯。李丞責投資物業遍布亞洲、英國及內地深圳、浙江、上海、北京等地，擁有至少60幾個物業，保守估計身家超過8億港元。

報導指出，劉倩婷婚後雖淡出幕前，但未停下腳步，先後擔任四屆「慧姸雅集」執行委員會會長，榮獲2024年度世界傑出華人青年獎、2023年度十大傑出青年等。劉倩婷11日在丈夫陪同下，獲頒「大灣區傑出關愛女企業家」獎項，她說：「我現在做的都是慈善的企業，在慈善公益的世界裡，希望凝聚更多人。」

報導說，劉倩婷的基金不僅致力宣揚中華文化，還希望鼓勵更多「海歸」人士回港貢獻社會，創造就業機會，她提到：「我們希望幫助香港的年輕人規畫未來，並凝聚志同道合的人擕手共進，雖然過程可能會艱辛，但最重要是堅持、堅毅、不放棄和不斷創新。」

當被問及如何在繁忙的日程中平衡家庭與慈善工作？劉倩婷笑言：「睡少一點，以往我可以睡10小時以上，現在6個小時，甚至5個小時；健康的身體固然重要，但良好的管理及團隊合作同樣關鍵。」