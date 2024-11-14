港金融業4.2萬人持牌創21年新高 外地人湧入房租攀頂

彭博指出，香港人才正逐步回流，持牌金融專業人士總數在10月達到近4萬2000人，是自2003年實施登記制度以來最多的一次；圖為中環鬧市。（中通社）

香港 金融業人才回流。據彭博報導，香港正從人才外流中復甦，隨銀行和資產管理公司押注香港，金融業持牌職位數量創下紀錄高點。此外，財政司長陳茂波指出，美國大選 結果不會對港元聯繫匯率 制度帶來影響，聯匯制度運作順暢，當局無意改變，目前也無需再推刺激樓市措施。

香港01報導，過去4個月，香港持牌金融專業人士淨增加約830人，總人數在10月達到近4萬2000人。透過收集和分析的記錄顯示，這是2003年實施登記制度、21年以來最多的一次。中資券商中信證券和Izzy Englander達700億美元的對沖基金公司Millennium Management，是新增持牌人士最多的公司之一。

香港一直在與樓市和零售銷售下滑，以及疫情和多年政治動盪後的人口外流作鬥爭。作為內地與西方的紐帶，香港也受到內地經濟低迷和地緣政治氣候惡化的沉重打擊。

雖然房價暴跌，餐廳和商店陷入困境，但作為主要就業部門的金融業最近的上升勢頭反映在租賃市場的走強上。在內地和外國人士湧入下，香港的租金預計將創下紀錄高點。

資產管理職位的增加與香港努力成為全球財富管理重鎮相吻合。香港領導人發布了一系列措施來支撐該行業，擴大與內地的交易聯繫，以特別簽證吸引人才，並為富人和家族辦公室在香港安頓提供便利。所謂的高端人才通行證計畫於2022年啟動，旨在吸引頂尖大學的畢業生，截至6月已批准約7萬份申請，其中約95%來自中國內地。

彭博行業研究資深分析師Sharnie Wong表示，「在地緣政治風險不斷上升的情況下，私人財富關係和投資經理越來越需要幫助高淨值個人和富裕客戶應對日益波動的市場」。

根據彭博行業研究，到2030年，香港的資產管理規模可能會增加近一倍，達到2.3萬億美元。

此外，美國前總統川普勝出總統選舉，將於明年1月再度入主白宮。財政司司長陳茂波指出，美國大選結果不會對港元聯繫匯率制度帶來影響。他指，港元與美元掛鈎的機制一直運作暢順，當局無意改變這一點，機制多年來都經歷過不同挑戰，已制定應對計畫。

他亦指出歐、美是香港重要的投資者，但是未來香港亦會開闢新的資金來源，以及吸引優質公司前到香港上市，正是港府將精力投放於中東及東盟市場的原因。

談及樓市時，陳茂波指出香港經濟穩定發展，香港樓市自美國減息及「撤辣」後正平穩發展，認為目前不需要再引入措施刺激樓市。