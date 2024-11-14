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香港中大占橋暴動案重審 理大生改判囚33個月

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

2019年11月，一批反送中分子非法占領香港中文大學二號橋，截斷吐露港公路和鐵路，更用汽油彈、磚頭等襲擊在場警員，涉案4名不同大專院校的學生被控暴動及使用蒙面物品罪受審。原審法官李慶年原於2021年裁定其中屬理工大學及中文大學的兩名男生罪脫，律政司不服，並就該名理大生提出上訴。

文匯報報導，上訴庭今年7月裁定上訴得直，案件發還李官處理。涉案理大生13日在區域法院承認暴動罪，李官判刑指，被告的衣著及裝備等產生累積效應，身處現場是為鼓勵他人使用暴力，壯大暴動者的聲勢，並判其監禁33個月。

現年29歲的被告李俊皓，任職社福機構項目助理，案發時是理工大學測量系學生。他承認的一項暴動罪，即於2019年11月12日在沙田中文大學近二號橋及環迴東路一帶，連同一名女子及其他身分不詳的人參與暴動。案發時，被告身穿黑色T恤及長運動褲，背著裝有保鮮紙、藍色T恤、剪刀及一張寫有「致所有真•香港人，我哋一定會贏 Johnny Lee」紙條的布袋。

李官判刑時強調，暴動罪屬嚴重罪行，又引述案例須大力阻嚇集體性的暴動及破壞行為。案發當日，一批暴徒企圖奪取中大二號橋的控制權，是有預謀犯案須加重刑責。同時，該非法集結行動維持了兩小時，認為本案暴動對公眾造成了嚴重滋擾，更對警員的人身安全造成危險。

辯方大律師許卓倫求情稱，被告曾患抑鬱症，去年在理大畢業。被告於2021年7月7日原審裁定無罪，2022年4月25日再被拘捕，直至今年7月3日才頒下上訴庭判詞，由案發至今歷時達5年。在恢復審訊前，被告及早認罪，節省了法庭時間，望法庭念及他沒有刑事定罪紀錄，考慮多於五分之一的刑期扣減。

李官指，被告案發時選擇留在現場，即使沒有證據顯示他參與暴動，其衣著、裝備，以及與他人同一陣線的行為，產生累積效應，明顯是到場支持暴動者，壯大聲勢，實際上鼓勵了其他人使用暴力。考慮到被告本獲判無罪，懷有期望恢復自由，但一審後的延誤及波折將他的期望打破，影響了其更生進程，遂判其監禁33個月。

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