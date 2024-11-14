香港6紀律部隊空缺8797人 警方占6612人逾75%

香港截至11月1日，現時各紀律部隊的人手空缺數目總計為8797人，其中以警務處、懲教署及海關的空缺數目最多；圖為香港警察學院結業會操。（中通社）

香港 保安局局長鄧炳強13日書面答覆立法會議員提問時表示，截至本月1日，6個紀律部隊空缺為8797人，以警務處、懲教署及海關最多，其中警方錄得6612個，占逾75%，屬紀律部隊中最多；第二和第三是懲教署和海關，分別有763及628個空缺。

明報報導，翻查資料，警方2023/24年度接獲1萬1698份投考申請，較上一年度7997份升約46%；該年度有975人加入警隊，較上一年度719人升約36%；截至今年9月警隊仍有約6000個空缺。

據報導，機場三跑系統將於本月28日啟用，新民黨議員黎棟國13日問及，按保安局評估及分析三跑道系統啓用後，各紀律部隊人手是否足以維持現行各邊境 管制站的服務承諾；鄧炳強稱配合三跑道系統的相關客運設施，將按客量需求分階段啓用，基於每段時間所需人手不同，各部門會靈活調配人手，確保人手足夠應付服務需求，並決定所需新增及內部調配職位數目。他說確定二號客運大樓運作規模後，各部門會再檢視人手需要。

報導引述鄧炳強表示，入境處及海關一直注意各管制站出入境人流，並因應實際情況調配人手，包括聘用退休 公務員、調配部門其他組別人手支援管制站等，確保管制站運作暢順。他稱口岸部門會持續檢討服務表現，制定適當的政策和應變計劃，確保各口岸維持服務承諾。