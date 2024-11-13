港青少年詐騙升14% 14歲男生電騙助收錢 判入勞教中心

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 青少年頻頻成為詐騙案的「替死鬼」。一名長者去年10月兩度接獲騙徒假冒其兒子來電，先被騙取6萬元（港幣，下同，約7713.7美元）的所謂「保釋金」，騙徒食髓知味，翌日再要求繳付多4萬元「保釋金」。警方隨後在八鄉拘捕一名收取騙款的14歲中二男學生，他早前在區域法院承認一項串謀詐騙及一項洗黑錢罪，12日日（12日）被判入勞教中心。

大公、文匯報報導，青少年涉及詐騙案有上升趨勢。警務處處長蕭澤頤早前指出，今年1月至8月，因觸犯刑事罪行而被捕的21歲以下人士共有1931人，當中355名青少年涉及詐騙，較去年同期上升14%，他們通常出售銀行戶口予犯罪分子，因而觸犯洗黑錢罪。

警方呼籲，青少年切勿為「搵快錢」鋌而走險，又重申任何人協助騙徒收取騙款，都要負上刑責。執法部門亦不會要求市民到警署以外的地方，將保釋金交予不知名人士。

元朗警區科技及財富罪案組一隊主管馬頌怡12日在法庭判刑後呼籲，青少年切勿為「搵快錢」鋌而走險，不法分子會以報酬及不同藉口誘導青少年犯案，例如未成年犯案不需要負上刑事責任，即使有事都會輕判等。警方重申，任何人協助騙徒收取騙款，均要負刑責。家長亦應多加留意子女有否不尋常舉動，例如突然有大量金錢或奢侈品，應適時介入，以免子女成為不法分子的代罪羔羊。

資料顯示，警方新界南刑事總區破獲12宗發生在今年7月至8月暑假期間的「猜猜我是誰」騙案，騙徒隨機致電長者，假扮其兒女及親友索取「保釋金」。12宗案件受害人均是退休 長者，合共損失約110萬元，有人更到珠寶店「熔金」兌錢，幸被職員揭發。行動中，警方拘捕兩名集團骨幹，包括一名15歲少女及一名16歲少年，揭發兩人為「搵快錢」，多次收取500元至1000元報酬，受詐騙集團 指示前往長者家中收取騙款。