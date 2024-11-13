「破•地獄」2笑匠暌違32年合體 上映打破港影史9紀錄

港片「破•地獄」由香港二代喜劇泰斗許冠文（左）、黃子華（右）暌違32年再合作，上映三天更創下1900萬港元票房佳績。（取材自臉書）

港片「破•地獄」由兩代笑匠許冠文、黃子華睽違32年再度合作，電影聚焦香港 獨有的殯葬文化，不但要超渡亡者，也要撫慰活在世上的人，探討生死議題。該片9日於香港上映，票房即登頂創下746萬港元（約95萬美元）的影史首日最佳紀錄，上映三天更創下1900萬港元（約240萬美元）票房佳績，超越「九龍城寨之圍城」今年度三天破千萬港元的紀錄。

港星許冠文在電影「破•地獄」中，他在開首主持破地獄一幕，不論功架做手，都營造出強大能量和真實感。（取材自臉書）

綜合大公報等港媒報導，「破•地獄」9日上映便打破香港電影9項紀錄，截至12日晚11時，票房衝破2345萬港元。故事以香港殯葬主要區域紅磡為據點，描述疫情 期間，婚禮策畫師（黃子華飾）被迫改行成為喪禮經紀人，因理念不合，與喃嘸師傅（許冠文飾）發生連串衝突，後來遇到一位特殊的逝者，黃子華才改變生活態度。

許冠文(左)和黃子華合作「破•地獄」，帶領觀眾一窺香港獨有的殯葬文化。(圖／華映提供)

黃子華相信電影的成功是因為這部戲能帶給觀眾奇妙的感受，他表示，拍「破•地獄」帶給他從影30多年來從未遇過的震撼，他在片中台詞：「活人，也需要破地獄。因為活著，其實也像是在地獄。」讓他主動和原本認定此生不會再見的朋友重聚，是最珍貴的收穫。

「破•地獄」由41歲的陳茂賢導演和編劇，曾獲多次金像獎殊榮的資深演員秦沛、金燕玲，新生代得主白只、梁雍婷亦共同參與演出，呈現強大演員陣容之間的人性關係和多樣故事。

電影中因妻子離世、看似疏離的商人丈夫由以「踏血尋梅」獲得金馬獎及金像獎雙料男配角的白只飾演，更因此帶出妻子與摯友（金像獎最佳女配角梁雍婷飾演）之間的濃烈情感。

香港二代喜劇泰斗許冠文(右)與黃子華，睽違32年再合作「破•地獄」。(圖／華映娛樂提供)

除了幕前演員卡司眾星齊聚，幕後團隊亦不可小覷：金馬獎和金像獎常勝軍的影壇大師張叔平，受邀參與本次電影剪輯及主視覺海報設計；攝影指導潘耀明、動作設計黃偉亮，及服裝造型設計利碧君等，皆曾榮獲多次香港金像獎殊榮，堅強陣容共同打造本次香港話題大作。

此外，香港電影在本地市場熱映一路高歌猛進，憑精良的製作，由本地口碑發酵，帶動電影在內地票房增長。業界對當前香港電影發展前景紛紛表示樂觀，立法會議員馬逢國認為，總體來說香港已經有一批年輕的電影人陸陸續續地接上了香港電影黃金時代的班，他們能探索出一條為香港觀眾所接受的電影路線，創意得到當前市場的認可。