港加強夜間滅鼠 防治鼠患增至60隊 衞生黑點拚減6成

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府 致力改善環境衛生，為市民締造宜居的生活環境。署理環境及生態局局長黃淑嫻12日表示，食環署會繼續監察和清理街道/後巷的衛生黑點，以期在年內將衛生黑點較去年年底減少六成。此外，食環署亦已加強夜間滅鼠，增加夜間防治鼠患流動隊至60隊

大公文匯報報導，有關部門已完成檢視環境衛生法例的權限和罰則。首階段提高定額罰款已在去年10月生效，第二階段建議修訂法例以加強執法效率和提升罰則，預期今年內向立法會提交法例修訂草案。

在防治蟲鼠方面，食環署今年已全面使用熱能探測攝錄機配以人工智能 技術進行新的「鼠隻活動調查」，因應各個地點的數據採取更具針對性的措施。黃淑嫻表示，之後將會公布今年下半年的周期數據，並將在明年將調查范圍擴展至公共屋邨、公園等地。

此外，食環署亦已加強夜間滅鼠，增加夜間防治鼠患流動隊至60隊；使用滅鼠新技術和工具，以及擴展食肆後巷大型垃圾桶試驗計畫。大部分鼠患主要黑點已大幅改善。食環署將繼續推動「各界攜手，全港滅鼠行動」，凝聚各界力量全面提升防治鼠患措施。

黃淑嫻指出，食環署已在259個鄉郊地點設置新型密封式垃圾收集設施，包括具備太陽能感應或腳踏開關功能的設施，令環境更衛生，且方便市民使用。食環署會陸續在約300個地點增設該等設施。另外，食環署已就約370所公廁展開翻新或優化工程，並會致力為餘下約300所公廁開展翻新工程。食環署與機電工程署會持續改善智能公廁系統，提升衛生及服務水平。