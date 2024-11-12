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兩餸飯結業潮屬誤會 全港約568間店「快餐店反被蠶食」

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

有「窮人恩物」之稱的兩餸飯疫情期間崛起，日前有傳媒稱近日有4間兩餸飯店倒閉，疑陷入結業潮，但港府最新公布的餐飲業數據顯示，兩餸飯店所在的雜類飲食場所卻逆市錄得增長。此外，大家樂及大快活集團上周發出盈警，有經濟學者反而認為，由於兩餸飯店與快餐店的定位相近，擁有相同的客源，估計快餐市場正被兩餸飯店蠶食。

香港01報導，據「香港兩餸飯關注組」版主日前搜集的數據顯示，兩餸飯店今年每個月穩定增長約9至10間，同時倒閉約5至6間，即接近「執一開二」，目前全港約有568間店。餐飲業界代表亦指，由於疫情期間簽署的租約陸續屆滿，部分店主面對業主加租可能選擇轉手，因而被外界誤以為爆發結業潮。

經濟學者李兆波則指，兩餸飯店的經營模式相當成功，餸菜多元化，又能謝絕「齌坐唔買」的顧客，認為倒閉的店鋪只是個別例子。他反而更關注快餐店市場正被兩餸飯店蠶食，由於兩者的定位相近，同樣提供家常便飯，擁有相同的客源，估計兩個快餐集團不敵兩餸飯店而發出盈警，將來的競爭只會愈趨激烈。

近日有傳媒報導指，兩餸飯店陷入結業潮，例如位於元朗的裕三和、小西灣的岱民、深水埗的民旺、佐敦的家之味等，都突然結束營業。不過根據港府統計處4日公布餐飲業第三季度的數據，雖然整體食肆的收益相比去年同期跌1.32%，但兩餸飯店代表的雜類飲食場所，卻逆市錄得0.3%的升幅。

雖然快餐店第三季的收益報捷，較去年同期飆升8.54%。惟大快活及大家樂集團上周相繼發出盈警，其中大快活更預料今年3至9月的純利，將按年下跌50%至60%。

對於兩餸飯疑似爆發結業潮，「香港兩餸飯關注組」版主Andrew日前發文闢謠指，深水埗民旺及佐敦家之味兩間兩餸飯店，已結業半年以上，只是鋪位仍未租出；至於小西灣岱民開業長達3年多，最近因業主加租而選擇結業；餘下的元朗裕三和則開業一個月後拉閘，原因未明。

版主Andrew又引述其製作的香港兩餸飯地圖數據指，香港兩餸飯店今年淨增長40間，即現時共有最少568間。他強調全港共逾40間岱民及同集團的迪自由，都在繼續營業。換言之，香港兩餸飯店的數量，不跌續升之餘，更比去年再增長7.6%。

香港 港府 疫情

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