香港中大擦亮留學香港招牌 收800非本地生 海外生占4成

香港中文大學。（中新社）

近年，香港 教育局逐步提升八所港府 資助大學招收非本地生的比率，以擦亮「留學香港」品牌。2024年度香港中文大學中大招收約800名非本地生，其中非華裔學生占四成。中大表示會加強相關配套設施和服務，為同學提供良好的教與學氛圍。中大亦強調各個大學需攜手合作以創造並增強品牌認受性，通過「走出去」讓當地學生和雇主認識「留學香港」品牌的實力。

大公報報導，中大入學及學生資助處處長王家徹教授介紹2024年招生情況時指出，本學年中大招收了27個國家、共約800名非本地本科生，其中內地生占六成、非內地生占四成，占限額約25%。王家徹表示沒有「跑數」壓力，「中大不會因為要追求達到40%的非本地生比率而降低收生要求。」王家徹形容保持學生質素即是維護「留學香港」品牌的聲譽與品質。同時，中大已設立了五年計畫，將綜合考慮學校的配套設施及師資力量來確定招生規模。

王家徹認為最好的和最有力的招生方式是建立「口碑」，借助學生們之間的口口相傳推廣「留學香港」的品牌。為此，學校需完善基礎設施，包括硬體和師資力量，讓本地學生與非本地學生有一個良好的學習體驗。

至於發展策略方面，王家徹指出，香港教育在國際認受性上與英美及澳洲 尚有差距，需大學合作以增強香港品牌。王教授強調教育是一個「人對人」的事情，要提高香港學校的認受性，必須讓大學教授「走出去」與學生接觸，讓不同地區的學生、家長、雇主和中學等認識「香港」這一教育品牌。

今年4月，香港多所大學在印度新德里合辦「Study in HK」展覽，並前往重點中學接觸學生和老師。王教授指出，活動的傳播廣度有限，只能接觸到100至200個學生，唯有多校合作、共用資源才能讓利益最大化。

此外，今年3月，中大與香港浸會大學合作，成功邀請了來自10個國家的目標重點中學的校長和生涯規畫老師到港參觀，提升香港教育的知名度。

中大認為，非本地學生成才後將成為「留學香港」品牌的傑出宣傳大使，而雇主在目睹這些學生的卓越表現後，將更傾向於聘請香港留學生，從而形成良性循環。因此，中大呼籲港府在學生宿舍、配套設施及獎學金方面制定長期規畫。

香港01報導，8間資助大學非本地生限額今年起放寬至4成，中文大學表示，目前該校非本地生佔25%，校方會擴大招收非本地生，包括繼續增聘高質素教師，並有意買酒店或住宅增加宿位。