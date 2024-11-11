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香港建造業廣州招500人才 來了2000大學生應聘

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港建造業「人才港」聯合行業推廣及招聘活動10日在廣州舉行，介紹香港建造行業發展前景，以至就業升學、深造培訓等機會，促進兩地建造企業及人才交流。現場提供500多個職位，吸引了2000多名應屆及往屆畢業生應聘。

大公報報導，為搭建大灣區人才互通橋梁，提升大灣區建造業競爭力，粵港澳將推出建造業「灣區標準」，明年第一季度將實現「一試多證」落地，三地建造業人員通過灣區標準下的考試，將同時獲得三地的職業技能證書。

本次活動由廣東省人社廳、香港發展局、廣東省教育廳、廣東省住建廳主辦，廣東省人才服務局、香港建造業議會承辦，這是香港建造業首次組團赴內地推廣及招聘。活動為期兩天，集聚了香港建造商會、港鐵、中建香港、瑞安建業等70多家企業和機構，來自同濟大學、華南理工大學、廣東工業大學等內地高校的2000多名大學生報名應聘。

現場應聘的大學生逼爆大廳，幾乎每家企業的招聘台前都排起了長龍。新輝（建築管理）有限公司是新鴻基地產集團建築部的附屬公司，帶來建築、土木等領域八至十個工作崗位。人力資源主任應先生表示，應屆畢業生月薪可望超過2萬港元（約2572美元），有工作經驗的可更高。為了提升吸引力，公司將為新入職的內地員工提供兩個月的免費住宿安排。

「香港推出了專才計畫，獲聘內地人員可獲得為期三年的工作簽，並可續簽，這為香港企業延攬人才提供了更大空間。

廣州大學土木與交通工程學院碩士應屆畢業生韓道靈，10日投遞5份簡歷。當前，受行業低迷影響，他所在的班級就業率不足三成。不過，他表示更看重香港的國際化環境、待遇和晉升機會都很好。

香港發展局常任秘書長（工務）劉俊傑表示，香港正陸續推出新的發展藍圖，包括北部都會區、交椅洲人工島、增加土地和房屋供應、道路、鐵路等基建設施，預期工程量會不斷增加。

香港 灣區 就業

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