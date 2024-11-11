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夏寶龍：香港不能一招鮮、吃遍天 須拓創科升級旅遊

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

據中國國務院港澳事務辦公室網訊，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室8日在深圳召開2024年香港工商界人士座談會。夏寶龍主任出席座談會，會中他強調香港不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，必須銳意改革，主動作為，在變局中打開香港新天地。要大力推動創科發展，並想方設法加快旅遊業態升級。

文匯報報導，夏寶龍表示，建設美好香港，需要大家堅持以港為家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；需要大家開拓創新，積極探索新產業、新業態，為香港培育經濟增長新動能；需要大家堅定支持特區政府，眾志成城，共同推進落實長遠發展規畫 ；需要大家堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；需要大家主動對接國家戰略，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。

比如，香港以港為名、憑港而興，以海納百川、吐故納新之態，匯集國際商品和資金、技術、人才等重要生產要素並配置到全球，造就了國際金融、航運、貿易中心的地位。香港也由此成為國際公認的創業天堂、投資熱土。一定要繼續在「港」字上做文章，建設好陸、海、空三個「港」。

再如，當前新一輪科技革命和產業變革深入發展，科學技術越來越成為推動經濟社會發展的主要力量，創新已成為引領發展的第一動力。今日之世界非昨日之世界，香港也不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，必須銳意改革，主動作為，在變局中打開香港新天地。要大力推動創科發展，加大創科資源投入，壯大創科產業規模。要想方設法加快旅遊業態升級，用好香港1180公里海岸線和263個島嶼，根據實際發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。

夏寶龍表示，相信香港工商界人士一定會繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，賡續老一輩的愛國愛港優良傳統，注入新生代的創新活力，在國家新一輪改革開放和香港由治及興進程中找到更大舞台、發揮更大作用、作出更大貢獻。

相信香港社會各界一定會當好同行者，在特區政府的帶領下，立足各自領域、各自崗位，弘揚正能量、發揮好作用，提升香港社會的發展合力，共同建設美好香港。中央政府始終珍視香港，將一如既往按照「一國兩制」方針，全力支持香港鞏固提升獨特地位和優勢、提升國際競爭力。

香港 國務院 投資

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