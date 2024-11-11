買消夜因眼神惹禍 港男遭圍毆不治 4惡煞落網

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 屯門友愛邨一名34歲男子買消夜後遇襲，在寓所昏迷，送醫後不治死亡，警方發現死者身上有可疑傷勢，經翻看閉路電視片段調查後，先後拘捕4名涉嫌謀殺男子。

明報報導，4名男子年齡介乎58至64歲，指他們與死者因眼神起爭執，隨後拳腳交加圍毆死者，過程中沒有使用武器，4名男子與死者並不認識，警方稱，相信不涉及三合會活動。

據報導，11日凌晨1時許，警方接獲一名男子報案，稱其兒子在愛暉樓寓所客廳突然暈倒，陷入昏迷。救護員接報到場將他送往屯門醫院搶救，至凌晨2時27分證實不治。

報導稱，惟警方調查後相信案件另有內情，大批軍裝警員及探員11日早到友愛邨調查和蒐證，多幢大廈大堂一度有警員把守，居民出入都要登記。友愛街市對開一度拉起封鎖線，對開地面遺下玻璃碎，鑑證科到場蒐證，檢走部分碎片作進一步分析。其中一名男疑犯在愛廉樓被捕，被帶走時雙手鎖上手銬、黑布蒙頭。

報導說，屯門警區助理指揮官（刑事）警司王慧芝11日晚表示，警方檢查屍體後，發現男死者身上有可疑傷勢，屯門警區高度重視案件並交由屯門重案組一隊跟進，並聯同反黑組、情報組及特遣隊調查，包括翻查現場大量閉路電視。她說，案件在11日零時46分在友愛街市外發生，初步調查相信死者到友愛街市買外賣期間，與部分被捕人因眼神問題起爭執，繼而發生打鬥，互相推撞。