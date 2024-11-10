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李澤楷︰企業家應力挺港府 社會提升才有發展

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港澳辦8日在深圳召開香港工商界人士座談會，出席的盈科拓展集團主席李澤楷9日表示，夏寶龍會見工商界代表，體現了中央對香港的關心和期望。他表示，目前亞洲和香港的經濟都不在巔峰時期，企業家更應挺身而出，迎頭而上。

大公報報導，他說，作為香港工商界一員，自己有責任用實際行動支持港府，攜手營造良好的社會環境，不只是經濟，也應多為民生福祉做貢獻，因為只有整體香港社會環境的提升，才能令企業有長遠發展。

多位香港工商界人士表示，作為推動香港經濟發展的主力軍，工商界應當有愛國情懷，緊跟國家發展步伐，積極參與粵港澳大灣區建設和開拓「一帶一路」國家市場，推動香港國際貿易中心的轉型及升級，為香港的繁榮穩定和國家發展作出更大貢獻。

中華出入口商會會長貝鈞奇表示，夏寶龍的發言圍繞中共20屆三中全會精神，強調中央全力支持香港，工商界要團結一致，發揮香港獨特優勢，以實際行動積極推動經濟，形容現時是最好時機。

貝鈞奇說，夏寶龍鼓勵工商界「講真話、講實話」，有與會者提出加大開放力度，便利在港工作的外國人往返內地和香港，並舉辦更多盛事如國際足球賽事和外國歌手演唱會等，夏寶龍說會收集意見反映給中央。

貝鈞奇續說，香港中華出入口商會將繼續發揚愛國優良傳統，緊跟國家發展步伐，積極參與粵港澳大灣區建設和開拓「一帶一路」國家市場，加強與內地省市及國際間不同的交流合作，推動香港國際貿易中心的轉型及升級，為香港的繁榮穩定和國家的強勁發展作出更大的貢獻。

香港 一帶一路 灣區

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