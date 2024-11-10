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香港發展局長：北京籲港商界積極參與建設北都、人工島

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

港澳辦主任夏寶龍8日在深圳會見香港官員與工商界，發展局長甯漢豪9日表示，夏鼓勵工商界堅持支持港府落實長遠規畫項目，積極參與北部都會區及交椅洲人工島項目等，還刻意點出前特首梁振英憂慮土地供過於求，持續造地可能會衍生負資產問題。甯漢豪認為「參與是在整個過程的不同階段」，並冀商界對未來的造地項目競投感興趣，及早籌組資源。

明報報導，全國人大常委李慧琼認為，夏寶龍旨在團結各界，並非期望改變商界營運及香港經濟模式，又認為港府只能作為推動者，有別內地國企推動政治經濟任務的角色。另有議員及學者認為港府可製造投資誘因，例如因應市場調整地價，吸引商界參與項目。

據報導，甯漢豪在商台引述夏寶龍在會上強調，香港需要在傳統及新興產業尋找新的增長點，並鼓勵工商界支持港府落實規畫項目。甯漢豪期望商界對競投造地項目感興趣，並及早籌組資源，「大家（商界）支持政府去努力，看着我們的目標做好準備，把土地造好，希望整個社會有這個共識」。

報導稱，近年有多幅港府地皮流標，被問到中央政府是否擔心工商界不主動參與將影響相關發展，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，中央鼓勵香港工商界發展，亦期望內地及海外企業參與，但西方政府不鼓勵參與中港項目，北部都會區需起示範作用，逐步吸引其他地區投資者。

報導說，劉兆佳又認為，香港財政狀況不理想，加上目前國際形勢緊張及全球經濟疲弱，發展產業非港府能獨自負擔，需社會各界扶持。他說，考慮到工商界對新項目缺乏信心、經驗或興趣，中央藉座談會表明大力支持產業多元化立場，並透過了解工商界部署，決定有什麼政策可配合發展。

報導指，對於坊間擔心中央積極鼓勵商界投資反而或有損香港自由市場形象，劉兆佳認為毋須過慮，是次會面僅表明中央期望，並無針對個別企業。

據報導，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，上市公司需向股東交代，在商言商需考慮投資回報收益；而香港市場有別於內地政策主導，舉例推出綠色金融後部分內地銀行會減息，藉此增加借貸支持相關政策。他認為工商界並非唯一配合發展的角色，港府亦需要發揮推動角色，舉例因應市場調整地價，以提升發展商投地誘因。

港府 香港 投資

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