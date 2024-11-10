川普當選 中美貿戰恐再起 夏寶龍南下促香港「備戰 」

港澳辦主任夏寶龍8日召集香港特首和29名香港工商界人士，前往深圳出席「香港工商界人士座談會」。（中通社）

川普 將重返白宮，北京預計將有大變局，京官南下深圳，召見港府 高官和29名商界頭面人物，呼籲「凝聚力量」，團結備戰。香港 特首李家超9日透過社交媒體說，港府會總結座談會內容，凝聚工商界，拚經濟謀發展、惠民生建未來，會團結帶領社會各界銳意改革，識變、求變。

港澳辦主任夏寶龍8日召集香港特首和29名香港工商界人士，前往深圳出席「香港工商界人士座談會」。（中通社）

中國國務院港澳辦主任夏寶龍突在8日召集香港特首等港府主要官員，以及香港大商家和主要商會頭頭前往深圳，以「香港工商界人士座談會」為題。港府和商界事前當日活動安排，全部取消，傳出的訊息則是北京要談香港未來發展大計。

香港出席座談人士9日紛紛出面表態，座談會的背景和內容浮出水面。這個座談會的背景主要是美國總統大選將帶出的變局。全國港澳研究會顧問劉兆佳說，中央預計美國大選後將加大力度打壓國家及香港，憂慮香港經濟狀況，期望透過會面動員香港工商界，了解其未來發展部署，要香港推政策配合。

香港區人大常委李慧琼說，隨著美國總統選舉塵埃落定，估計會有全新局面。對川普上任後會否再次引發中美貿易戰，由於其參選期間已多次主張大幅加關稅，對中美貿易必定形成新張力，香港亦要繼續做好自己，以應對一旦出現的貿易爭端。香港各方包括港府都需要部署和思考，特別香港有不少外匯基金以美元計價，需要研究投資策略，亦希望金管局作合適部署。

據香港商界人士訊息，座談會長達七個多小時，晚上設會晚宴。除夏寶龍主講外，29名香港工商界代表逐個發言，會前他們按要求向主辦者提交了發言提綱，內容包括其企業的形勢對策和部署，發言限時八分鐘。

按官方媒體公布，夏寶龍在會上提出六點要求，包括堅持以港為家、倚港興業，鞏固提升香港傳統優勢；積極探索新産業新業態，培育經濟增長新動能；堅定支持特區政府落實長遠發展規畫；堅守企業社會責任；堅定愛國護港，講好香港故事，維護好香港國際形象；主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局等。

但除官方口徑外，與會人員說夏寶龍在座談會稱商界是香港經濟的「主力軍」，要跟從和做好中央的戰略部署，更積極地參與國家發展。