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香港熊貓龍鳳胎百日派對 海洋公園要送紅蛋、豬腳薑醋

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港大熊貓「盈盈」生下的一對龍鳳胎寶寶，即將迎來誕生百日。香港海洋公園7日宣布，將於23日及24日為牠們舉行百日慶典派對，一連串慶祝活動包括向遊客派發免費紅雞蛋和豬腳薑醋，而「威威劇場」亦會每日兩場實時直播，讓遊人直擊一對大熊貓寶寶的生活實況。

大公、文匯報報導，大熊貓展館「大熊貓之旅」也在暫停開放3個月後，於23日起每天上午10時至下午3時重開，屆時牠們的爸爸大熊貓「樂樂」將結束「侍產假」，重新與公眾見面。海洋公園預料，一對大熊貓寶寶將於明年2月與市民及旅客見面。

海洋公園表示，百日慶典自然少不得中國傳統習俗，公園將於23日及24日上午10時，在正門入口及「自然生態徑」附近向入場訪客分別派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋，與大眾一起分享雙胞胎寶寶出世百日的喜悅。夢幻水都平台會變身成最「熊」打卡位，讓訪客與大熊貓主題影相位開心合照，留住快樂回憶。

一直在社交媒體緊貼該對龍鳳胎寶寶成長動態的大熊貓「粉絲」，即將可在「威威劇場」透過大型LED屏幕上的直播，欣賞牠們睡覺、玩耍或探索四周的可愛姿態。海洋公園全年會員可享專區位置，所有座位先到先得，另有威威村民在現場與大眾分享大熊貓有趣知識。訪客亦可在「亞洲動物天地」的溫馨照片牆，可重溫一對寶寶由初生時粉紅色小身軀，暴風式成長至現時毛茸茸模樣的圖集。

慶祝活動更設有兩個由威威村民主持的大熊貓主題創意工作坊，訪客可於「亞洲動物天地」用輕黏土製作可愛的大熊貓小雕像，或到「香港賽馬會四川奇珍館」旁在木畫布上繪畫及做手工，把專屬大熊貓紀念品帶回家。海濱樂園廣場更有以大熊貓為主題的扭氣球活動，款款繽紛趣致。

海洋公園吉祥物威威與好友更特別帶來大熊貓雙胞胎百日慶典特別版歌舞表演，現場還有樂隊為訪客帶來強勁的音樂節拍。百日慶典的氣氛將於晚上7時推至更高峰，屆時將於「夢幻水都人工湖」上演期間限定的大熊貓主題「光影盛夜」表演，璀璨的大熊貓寶寶投影將與舞動噴泉和大型水幕特效交織，點亮夜空，展現新生命誕生的感動和喜悅。

香港 雞蛋 氣球

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