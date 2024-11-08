電梯「左行右站」習慣難改 港鐵續倡左右都可站減意外

港人搭扶手電梯向來習慣「左行右站立」，不過，近年港鐵不時提醒市民盡量不要在電梯上走動，免生意外。（新華社）

近年上海、倫敦及台北等地提倡電扶梯兩側皆可站立，港鐵自2009年起亦宣傳「左右企定定（左右站好）」。港鐵首9個月有430宗扶手電扶梯意外，雖較去年同期少2成，但「左行右企（站立）」習慣難改，因此今年續辦「港鐵扶手電扶梯安全運動」，未來一個月會有電扶梯大使提醒乘客不必靠右站立、左右都可站，減少安全隱患。

明報報導，7日金鐘站的東鐵線月台電扶梯，不時有車站廣播提醒乘客，惟大多數乘客仍「左行右企」，偶然有人站在左邊，隨即被他人提醒靠右。有市民認同「左右企」較安全，但港人趕時間，尤其下班時真想快點，慢的就站一邊；亦有內地人稱「左行右企」」概念深入民心，與當地文化有關，難改習慣。

據報導，港鐵網絡目前有逾1300條扶手電扶梯。港鐵公司車務營運及本地鐵 路總管李婉玲表示，430宗扶手電扶梯意外皆屬受傷個案，當中約六成個案與乘客沒緊握扶手或在電扶梯上行走而失平衡、被他人碰撞及攜帶大型物件有關，常見於較大型轉車站及非繁忙時間。她稱，不少人以為在電扶梯行走不會影響他人，但舉例指有乘客在電扶梯行走時不慎跌倒，幸獲旁人扶起，但造成混亂，該乘客頭受傷；亦有人在電扶梯行走失平衡，連帶數名乘客跌倒。

報導引述李婉玲說，倘繁忙時間「左行右企」，右側排隊人龍或伸延至月台，阻礙月台地方；反而兩邊同時站立，有助增加電扶梯載客量。她笑言，「試過有次我行去左邊企，有個小朋友同我講『你做咩打尖』（你為什麼插隊）」，可見乘客思想仍需時改變。

報導稱，除宣傳外，港鐵亦運用科技減低發生意外的風險，例如應用「扶手電扶梯障礙物識別系統」（EOIS），電扶梯出口兩側安裝相機，當系統偵測到異物，如硬幣、螺絲等，則會提示車站職員移除異物，至今約70條電扶梯採用EOIS。李婉玲稱會以大數據分析哪些車站屬「黑點站」，再決定用EOIS的選址；又透露已減慢部分電扶梯速度。

報導指，藝人林海峰約30年前曾為港鐵宣傳扶手電扶梯「靠右企」，港鐵今年的「港鐵扶手電扶梯安全運動」仍特意找同一代言人，以示需改變習慣。廣告推出後，有網民上載當年廣告照引起熱議。市民張小姐指不覺廣告諷刺，表示港鐵出於安全考量，廣告內容需與時並進。