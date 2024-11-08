我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

電梯「左行右站」習慣難改 港鐵續倡左右都可站減意外

香港新聞組／香港8日電
港人搭扶手電梯向來習慣「左行右站立」，不過，近年港鐵不時提醒市民盡量不要在電梯上走動，免生意外。（新華社）
港人搭扶手電梯向來習慣「左行右站立」，不過，近年港鐵不時提醒市民盡量不要在電梯上走動，免生意外。（新華社）

近年上海、倫敦及台北等地提倡電扶梯兩側皆可站立，港鐵自2009年起亦宣傳「左右企定定（左右站好）」。港鐵首9個月有430宗扶手電扶梯意外，雖較去年同期少2成，但「左行右企（站立）」習慣難改，因此今年續辦「港鐵扶手電扶梯安全運動」，未來一個月會有電扶梯大使提醒乘客不必靠右站立、左右都可站，減少安全隱患。

明報報導，7日金鐘站的東鐵線月台電扶梯，不時有車站廣播提醒乘客，惟大多數乘客仍「左行右企」，偶然有人站在左邊，隨即被他人提醒靠右。有市民認同「左右企」較安全，但港人趕時間，尤其下班時真想快點，慢的就站一邊；亦有內地人稱「左行右企」」概念深入民心，與當地文化有關，難改習慣。

據報導，港鐵網絡目前有逾1300條扶手電扶梯。港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，430宗扶手電扶梯意外皆屬受傷個案，當中約六成個案與乘客沒緊握扶手或在電扶梯上行走而失平衡、被他人碰撞及攜帶大型物件有關，常見於較大型轉車站及非繁忙時間。她稱，不少人以為在電扶梯行走不會影響他人，但舉例指有乘客在電扶梯行走時不慎跌倒，幸獲旁人扶起，但造成混亂，該乘客頭受傷；亦有人在電扶梯行走失平衡，連帶數名乘客跌倒。

報導引述李婉玲說，倘繁忙時間「左行右企」，右側排隊人龍或伸延至月台，阻礙月台地方；反而兩邊同時站立，有助增加電扶梯載客量。她笑言，「試過有次我行去左邊企，有個小朋友同我講『你做咩打尖』（你為什麼插隊）」，可見乘客思想仍需時改變。

報導稱，除宣傳外，港鐵亦運用科技減低發生意外的風險，例如應用「扶手電扶梯障礙物識別系統」（EOIS），電扶梯出口兩側安裝相機，當系統偵測到異物，如硬幣、螺絲等，則會提示車站職員移除異物，至今約70條電扶梯採用EOIS。李婉玲稱會以大數據分析哪些車站屬「黑點站」，再決定用EOIS的選址；又透露已減慢部分電扶梯速度。

報導指，藝人林海峰約30年前曾為港鐵宣傳扶手電扶梯「靠右企」，港鐵今年的「港鐵扶手電扶梯安全運動」仍特意找同一代言人，以示需改變習慣。廣告推出後，有網民上載當年廣告照引起熱議。市民張小姐指不覺廣告諷刺，表示港鐵出於安全考量，廣告內容需與時並進。

地鐵

上一則

富比世：鍾睒睒連4年蟬聯中國首富 馬化騰、張一鳴分列二三

下一則

大學生疑為補貼家計被騙至緬甸遭勒贖20萬 媽媽決定賣房救子

延伸閱讀

George怎麼了

George怎麼了
翩若驚鴻（四二）

翩若驚鴻（四二）
封面故事／灣區2飯店 享「最鬧鬼」盛名

封面故事／灣區2飯店 享「最鬧鬼」盛名
台北捷運最長電扶梯上尿尿全被錄 北捷：最高罰7500元

台北捷運最長電扶梯上尿尿全被錄 北捷：最高罰7500元

熱門新聞

張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

2024-11-03 06:30
(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

2024-11-03 07:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
彭博報導，中國已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路，以及電動汽車和鋰電池等5項關鍵技術領域，處於全球領先地位。圖為四川高速列車從渝昆高鐵瀘州站駛出。(新華社)

中國5關鍵技術領先 彭博：遏華政策反使美趨於孤立

2024-10-31 20:57
小女孩進入電梯後被一男孩捂嘴，男孩將女孩抱出電梯。（視頻截圖）

江西14歲少年在電梯猥褻7歲女 有護身符免刑責 全網怒

2024-11-05 07:30

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人