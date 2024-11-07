港揭發275人製造121宗「假車禍」 騙取180萬美元補助

香港示意圖。(圖：shutterstock)

近年港府推出了不少惠民措施，包括百分百擔保特惠貸款 和防疫抗疫基金等，有詐騙集團 窺準機會造假詐騙，包括社會福利署的交通意外傷亡援助基金。香港 警方和社署近日聯手揭發多個犯罪團夥，共拘捕275名騙徒。

文匯報報導，有關人等分別自組及招攬男女自編自導車禍，炮製「傷者」申請援助基金，再用偽造醫生假紙延長「病假」騙到盡，由2023年2月至2024年4月間共製造121宗交通意外，每名「傷者」騙取2000元至15萬多元（港幣，下同，約257.2至1.9萬美元）援助金，涉款合共約1400萬元（約180萬美元）援助金。

其中一宗更精心策畫駕私家車撞龍運巴士，聯同8名假扮「巴士乘客」的同黨，合共11人共騙70萬元援助金，車禍累及3名無辜市民真受傷。

香港警方由今年10月3日至11月1日展開行動，拘捕275人，涉嫌串謀詐騙及欺詐等罪名。他們報稱職業包括有文員、侍應、倉務員、運輸工人、地盤工人及無業人士等，包括犯罪集團主腦及骨幹成員和扮受傷申請援助的戲子。警方在行動中檢獲大批用作申請援助的偽造病假紙及手提電話等證物作進一步調查。

香港警方6日公布案情指，今年3月，社署在審批申請交通意外傷亡援助個案時，發現部分醫生假紙有不清晰、錯漏或可疑之處，包括姓名或名詞「串錯」英文。職員向有關診所查詢證實申請人從無求診，懷疑有人造假，遂於今年4月轉介警方跟進。

商業罪案調查科及西九龍總區重案組翻查過往的申請個案，發現有多個犯罪團夥自編自導車禍及偽造醫生假紙向社署申請交通意外傷亡援助金。犯案手法有組織有部署，更有編排「車禍」劇本，當「車禍」發生後，嫌犯便會持犯罪集團提供的假醫生紙，不斷向社署申請最長可達180天的援助金，以詐取最高金額。

其中一宗個案申請人，原只獲醫生發出兩天病假，但其利用多張偽造病假紙延長病假，共向社署騙取15.2萬元援助金。

另一宗案件的犯罪集團不顧他人安危，竟向公共巴士打主意。2023年6月16日凌晨3時許，犯罪集團「蛇頭」安排8名戲子在不同車站登上同一輛龍運雙層巴士，當巴士行經東涌東交匯處時，犯罪集團安排3人駕乘私家車從後撞上巴士。巴士上當時約20多名乘客，意外中11名巴士乘客及私家車上3人報稱受傷，即有3名巴士乘客無辜受傷。