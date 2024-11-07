九龍公園漫畫大道 看九龍城寨陳洛軍、古惑仔陳浩南…

香港漫畫星光大道第四期開幕禮6日在尖沙咀九龍公園廣場舉行，展出香港漫畫角色的彩色塑像及漫畫作者的銅製手印，旨在展現香港漫畫的實力。（中新社）

位於香港 尖沙咀九龍公園的香港漫畫星光大道 第四期6日開幕，以「港漫星光與傳承」為主題，其中全新漫畫角色塑像，由原來的32個增至36個，經典塑像包括多部改編至電影的漫畫角色，例如「九龍城寨」主角之一的陳洛軍，亦有「古惑仔」的陳浩南等；參展的香港漫畫家人數由過往的60名增加至100名。

香港漫畫星光大道第四期開幕禮6日在尖沙咀九龍公園廣場舉行，展出香港漫畫角色的彩色塑像及漫畫作者的銅製手印，旨在展現香港漫畫的實力。（中新社）

綜合香港電台、香港01報導，第四期繼續設有四大展區，包括漫大門、漫大道、漫漫牆及漫大事，保留前三期部分漫畫塑像，並表揚一眾香港漫畫家的傑出成就和貢獻。

首先「漫大門」入口的大型彩繪塑像，由32個增至全新的40個；「漫大道」則增加4個全新漫畫角色彩繪塑像及相關漫畫家的銅製手印，由原來的32個增至36個，並增設AR互動體驗平台，結合虛擬特效與真實世界，提升自拍的樂趣。

至於「漫漫牆」則展示漫畫封面的大型壁，以藝術方式展示30名本地漫畫家的作品及角色；而「漫大事」則是介紹展區，包括香港漫畫的歷史、成就、製作流程和業界最新發展等資料。此外，上述提到的漫畫角色塑像，包括「九龍城寨」的陳洛軍、「古惑仔」的陳浩南、「神兵玄奇」的南宮問天等。

香港漫畫星光大道第四期開幕禮6日在尖沙咀九龍公園廣場舉行，展出香港漫畫角色的彩色塑像及漫畫作者的銅製手印，旨在展現香港漫畫的實力。（中新社）

文化體育及旅遊局表示，香港漫畫星光大道一直深受漫畫界及參觀者歡迎，由2012年開幕至今，參觀人次累計逾300萬，有效推廣香港的漫畫文化，並提升香港漫畫在國際上的知名度和影響力，又說當局轄下多個單位對大道的策畫及落實不遺餘力，文創產業發展處更透過創意智優計畫批出990多萬元（約逾127.3萬美元），資助香港動漫 畫聯會推出第四期的大道，期望第四期與剛揭幕的灣仔臨時海濱公園「動漫體育大本營」，構成維港兩岸的動漫地標。

香港動漫畫聯會會長黃玉郎指，香港漫畫業多年來培育多名漫畫大師，亦創作不少經典作品，在全球華人社會深具影響力，而漫畫星光大道正見證香港漫畫文化的薪火相傳，期望市民及遊客能從中找到集體回憶和共鳴。