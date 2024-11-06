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港機場三跑11/28起飛 客量可達1.2億人次 吞吐量增6成

香港新聞組／香港6日電
香港國際機場三跑道系統將於28日啟用，預計啟用後，年客運量可達1.2億人次，年貨運量可達1000萬噸，有助香港成為更強大的國際航空樞紐。（中新社資料照片）
香港國際機場三跑道系統將於28日啟用，預計啟用後，年客運量可達1.2億人次，年貨運量可達1000萬噸，有助香港成為更強大的國際航空樞紐。（中新社資料照片）

斥資逾1400億元（港幣，下同，約180.1億美元）興建的香港國際機場三跑系統，最快將於本月28日啟用，屆時三條機場跑道將全面投入運作，大幅提升機場運作效率，預料2035年後香港機場每年可處理的旅客量將高達1.2億人次，貨量亦高達1000萬噸，較疫前的吞吐量大幅提升六成。

文匯報報導，香港財政司副司長黃偉綸相信，三跑系統將為香港帶來可觀的利益，令香港成為更強大的航空樞紐，亦可為全球航空和物流界提供大量商機。港府正積極協助香港機場擴張航線，與更多「一帶一路」沿線國家達成航空合作。有貨運公司指出，隨著香港機場處理量大幅提升，預計未來香港空運成本有望降低，加強競爭力。

黃偉綸5日在出席首屆「超級樞紐博覽會」時，宣布由公眾諮詢到工程完工歷時13年的香港國際機場三跑系統，將於本月28日全面啟用：「三跑項目最早於2011年在「香港國際機場2030規畫大綱」中提出，到如今實現已過去13年。有了三跑系統後，香港機場（2035年後）每年將可服務1.2億人次旅客，貨運量將高達1000萬噸，對比現時大幅提高。上一個財政年度，香港機場分別共處理4500萬人次旅客及450萬噸貨物。」

黃偉綸指出，港府和香港機場管理局將積極利用三跑系統帶來的優勢，開拓更多國際航線，「香港機場現時接駁近200個遍布全球的目的地，港府部門正努力擴展這個強大的運輸網絡，特別是爭取包括中東在內的『一帶一路』沿線國家，建立新的航空合作夥伴和市場。」

在大灣區區域合作方面，黃偉綸表示，香港機管局會盡力擴大服務範圍，包括與東莞市合作，在當地興建物流園區，讓大灣區的貨物可高效轉運及利用香港的航空網絡，預計第一期永久設施工程明年底完工，每年處理100萬噸貨物。

機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，隨著三跑系統即將啟用，機管局未來工作的第一要務是連接、開拓更多航線；其次是匯聚大灣區內地城市的旅客，增加旅遊熱門航點，讓香港機場可便利服務高達約8700萬人口的大型旅遊市場。

至於三跑系統客運設施，機管局將與業務夥伴展開設立客運服務、零售商店及商戶租賃等籌備工作，期望於明年年底起分階段啟用擴建後的二號客運大樓。

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