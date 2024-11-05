疫期下「少教很多東西」香港小三生中英數達標率齊跌

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港教育局 4日公布2024年全港性系統評估（TSA）結果，其中小三學生中文、英文、數學3科達基本能力水平的比率分別為80.9%、78.7%、85.3%，較去年下跌0.8至1.5個百分點不等。中三學生3科基本能力水平達標率則為67%至79%，其中中文及數學科都較去年反彈，但英文科略遜。

大公、文匯報報導，教育局指已收到考評局提交TSA報告，顯示今年參與評估的小三（抽樣10%）和中三學生在中英數3個科目表現大致平穩。

身兼考評局委員的中華基督教會協和小學校長蔡世鴻表示，這批小三生過往在新冠疫情 下減少上面授課，加上疫下「少教很多東西」，導致學生在各科未能「打好根基」。議員指小三TSA達標率微跌，反映疫情累積的負面影響至今仍然持續。

評估數據顯示，小三生中文科達基本能力水平的百分率，由去年的82.4%跌至80.9%，英文科由79.5%跌至78.7%，數學科由86.5%跌至85.3%。

中三生方面，今年中文科和數學科達標率均較去年高，中文由74.7%升至77%，數學由76.6%升至79%，惟英文科表現較去年稍遜，由67.8%跌至今年的67%。小六級TSA今年只有部分學校以自願形式參與，全港評估則隔年舉行，故目前未有整體小六生表現數據。

教育局鼓勵學校善用系統評估報告的資料，分析學生在各學習範疇的強弱項，並結合校內相關評估結果，檢視現有學與教措施，制訂更適切的課程計畫和教學策略，照顧學習差異，提升教學成效。

立法會教育界議員朱國強指小三TSA達標率微跌，反映疫情累積的負面影響至今仍然持續，尤其上學年的小三學生，在幼稚園至初小階段均在疫情度過，缺乏課堂互動與社交活動，直接影響語言表達、數學理解等能力。

此外，身兼考評局委員的中華基督教會協和小學校長蔡世鴻表示，這批小三生過往在新冠疫情下減少上面授課，加上疫下「教少很多東西」，導致學生在各科未能「打好根基」，稱學校均會參考TSA報告，針對所指出的學生弱項加強教學。

教育界立法會議員朱國強稱，學校及家長不應因TSA達標率低就「一味操練」。他又提到，中三生英文科達標率按年跌0.8百分點，相信因學生在高小至初中的基礎未夠穩固，建議學校增加資源，支援學生的日常學習。