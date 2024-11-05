港府去年銷毁檔案7.9萬米 等同189幢國際金融中心2期

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

近年香港 各政策局及部門銷毁檔案的數量呈現上升趨勢，去年總共銷毁逾7.9萬米高的檔案，相等於189幢國際金融中心二期；銷毁最多檔案的部門為運輸署，數量近2.9萬米高，占整體約三分之一；但香港尚未訂立「檔案法」規管港府 檔案管理，港府檔案處前處長朱福強表示，部分政策局銷毁大量檔案通常牽涉港府方針和對策，「每一本都有檔案價值」。

明報報導，據港府內部守則，各政策局或部門須至少每兩年處置屆滿保存期的檔案一次，銷毁檔案前要獲檔案處長批准。港府近年銷毁的檔案數目呈上升趨勢，去年被銷毁檔案高度增至7.9萬米。去年銷毁檔案最多的部門依次為運輸署、稅務局、警務處及入境處，銷毁檔案高度均逾5000米。3司及15個政策局當中，房屋局/房屋署、教育局 、公務員事務局及醫衛局去年分別銷毁過百米高檔案。

銷毁檔案增幅最大的部門為港府化驗所，由2022年0.42米增至去年1684米，保安局亦按年由0.74米增至逾36米。本報向銷毁檔案較多的部門查詢銷毁原因及檔案資料，港府發言人綜合回覆，稱各決策局及部門須按檔案處守則及指引妥善管理轄下檔案。

朱福強說，政策局檔案通常牽涉港府策略方針、制訂對策等，對於研究社會、經濟及政治發展十分重要，關注部分局銷毁大量檔案，「決策局檔案（銷毁）10米、5米都多，如果全都是『堅嘢』（重要的東西）、很敏感，你銷毁了還有什麼？我會每一本都（保）留」。

港府發言人回覆查詢，在2014年至2023年間檔案處接獲港府內部共351宗遺失檔案報告，未獲授權下銷毁檔案則有47宗，有關部門需嘗試修復檔案並採取合適行政或紀律行動。朱福強認為數字或僅屬冰山一角，因為檔案處長沒有法定權力調查各部門檔案管理情况。

此外，法改會2013年開始全面研究檔案法及公開資料制度，2018年諮詢公眾，惟相隔近6年至今未公布報告書。綜觀法改會過去20年展開的研究，撇除曾三度諮詢公眾的「檢討實質的性罪行」研究，檔案法及公開資料制度研究由公眾諮詢至發表報告書需時最長。新民黨主席葉劉淑儀對「檔案法」進展緩慢表示可惜，評估港府對立法興趣不大，難以在今屆港府任內立法。