香港國際人才嘉年華 留學生踴躍應聘 有展商收600履歷

「創新香港─國際人才嘉年華」3日結束，活動吸引逾萬求職者入場尋覓就業良機。（中新社）

一連兩天的「創新香港 ─國際人才嘉年華2024」（秋季）3日結束，活動吸引逾萬求職者入場尋覓就業 良機。主辦單位表示，今屆求職者的資歷及學歷較往年高，加上不少大灣區 內地城市及海外學生有意赴港長遠發展，相信可吸引更多人才投身香港各行業。

大公報報導，有銀行業展位兩日收到逾600份履歷表，反應較預期熱烈，預計近四成求職者會通過面試正式入職；另有內地公司首次參與招聘會，期望在香港吸納更多國際管理培訓人員，到外地開拓業務。

「創新香港─國際人才嘉年華2024」共有239間來自中國內地、香港及海外的企業招攬人才，提供合共逾兩萬個崗位，涵蓋金融、教育、傳媒、創科等行業。

活動主辦方創新香港的新媒體營運主任劉惠婷表示，招聘會首日近8000人次入場，兩日共逾萬人次，而今屆求職者的學歷較往年有所提高，不少應聘者符合「高才通」等資格赴港，包括大灣區及海外的應聘者，「我看到不少外國人特意過來應聘工作！」相信招聘會可為香港吸納更多國際化人才。劉惠婷又表示，市場營銷、文職等行業起薪點約1萬6000元（約2057.7美元），而金融、資訊科技等個別行業會更高，薪金水平與往年相若。

「中銀人壽」的招聘展位兩日內接收近600份履歷表，高級分行經理董之發預計次輪面試後，約30至40%的人士會正式入職。他表示，今屆招聘會反應較預期熱烈，通關後赴港留學的學生應聘比率大幅增加，普遍學生多看好本港就業前景以及多元化，願意赴港長遠發展。

另有內地知名運動品牌首次參與招聘會，期望在港找到更多國際人才助力公司開拓海外平台。負責人劉先生表示，兩日已收到逾100份履歷表，應聘職位涵蓋市場營銷、人事管理等，他又說到該公司會加強招聘管理培訓生，透過在不同崗位實習，全面培養企業中高層管理人才，未來可在東南亞、法國及美國等地發展，他預計應聘者中約有10%符合招標要求，可進入面試環節。

人才辦亦有參與活動，為本地及赴港人才提供超過1萬個職位空缺。另外，人才辦將於8日參與在尖沙咀會堂舉行的香港高才就業展覽2024秋，參與企業來自地產發展、電訊服務、公用事業及金融等不同行業，預計提供超過1500個職位空缺。