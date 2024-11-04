500呎LED龍、盆菜宴… 香港大角咀廟會吸逾15萬人同歡

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 旺角街坊會主辦的第17屆大角咀廟會3日在大角咀福全街舉行。大會表示3日的活動全日吸引超過15萬人次參與，包括本地及外地遊客，場面熱鬧，人氣爆棚。

文匯報報導，今屆以慶祝中華人 民共和國成立75周年為主題，節目豐富多彩，頭炮廟會特色巡演共有27隊隊伍逾千人參與，現場亦有古董豪車展覽、18頭醒獅梅花樁表演、時裝表演等精采節目，入夜後更有500呎特色LED龍作壓軸表演以及千人盆菜宴。

廟會並吸引不少手工藝攤位入駐，包括主打回收玻璃再造的工作室，有首次參與的拼布攤主對自家拼布產品有信心，對生意感樂觀。

大角咀廟會的構思源自2003年「沙士」襲港打擊香港經濟，由於大角咀有洪聖古廟，當時油尖旺民政事務處遂向旺角街坊會提出以廟會形式創造地方節日，振興經濟，故2005年起每年3月洪聖誕便舉行廟會，今年則因慶祝國慶而提早在11月舉行廟會。

3日上午10時左右已有不少市民和遊客入場，開幕大巡遊除有醒獅、舞龍外，亦有清代服裝和兒童表演等，下午則有傳統梅花樁表演，18頭醒獅翻飛騰躍，兼有現場舞獅打鼓助興。現場人流愈來愈多，會場擺有超過50個攤位，旺角街坊會撥出30 個攤位予社區人士、青年及待業人士售賣手工藝產品、手繪活動及特色食品攤檔等，還有少數族裔售賣地道食品，締造社區共融。

傍晚時間現場更設有千人盆菜宴，筵開140席招待賓客、街坊及遊客，以體驗香港獨特的飲食文化傳統。在晚上壓軸出場的有500呎長夜光龍及沙頭角魚燈舞表演，福全街全街破天荒關掉街燈，夜光龍和一條條色彩斑斕的大魚隨着鼓聲魚貫而出，尾聲更特別加插煙火環節，為全日活動掀起高潮，整個表演歷時一個小時。

在城市大學讀研究生二年級的內地生邱小姐亦被今屆廟會吸引。她表示對廟會感到新奇，「第一次參加這類活動，之前在內地還沒有參與過。」她盛讚攤位多樣化，並表示未來有興趣繼續參加類似活動，「能看到很多新的東西，我最喜歡手繪，這也是我第一次體驗。」

另一名來自義大利 的旅客亦被廟會表演吸引，在場駐足約20分鐘。她表示，自己本來要徒步前往尖沙咀，但途中聽到鑼鼓聲響，故前來參觀，才得知有此活動。她並說，這是首次接觸中華文化相關的表演，感到十分新奇。