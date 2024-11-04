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傳奇女將李娜：港辦網賽高水平、軟件完美 硬件待加強

香港新聞組／香港4日電
兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任保誠香港網球公開賽總監，（中新社）
兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任保誠香港網球公開賽總監，（中新社）

兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任「保誠香港網球公開賽2024」的賽事總監，隨著賽事3日於維園網球場圓滿落幕，這位中國網球傳奇總結稱，香港主辦高水平賽事的軟件如球員體驗非常好，「唯一是硬件（網球場）還有很大改善空間」。

綜合大公報、文匯報報導，保誠香港網球公開賽3日 在維多利亞公園網球場煞科。在壓軸的女單決賽中，俄羅斯球手舒奈達僅耗時72分鐘，以6：1、6：2輕鬆擊敗英國的波爾達，成功奪得桂冠，也是她在本季的第4冠。女雙決賽方面，挪威的艾姬莉／日本的二宮真琴攜手以6：4、4：6、11：9擊敗日本組合青山修子／穗積繪莉奪冠。

香港網球公開賽女單決賽，俄羅斯球手舒奈達以2比0擊敗英國波爾達奪冠。（新華社）
香港網球公開賽女單決賽，俄羅斯球手舒奈達以2比0擊敗英國波爾達奪冠。（新華社）

擔任本屆香港網球公開賽賽事總監的中國傳奇女子網球手李娜，3日 接受傳媒訪問。李娜認為香港於軟件上非常出色，無論球員還是球迷都認為在賽事的體驗很好，但她亦坦言如果想辦更高級別賽事，香港在硬件上仍有很大的提升空間。

李娜對香港網賽的體驗讚不絕口，她在與球員的交談中了解到很多球員都喜歡到香港，能讓球員沒有壓力和感到溫暖。她還稱香港的球迷很熱情，而且比賽場地在市中心，讓球員和外地球迷能近距離感受到香港的文化和美食。

談到香港舉辦更高級別賽事的條件，李娜認為香港的軟件很完美，但她亦認為香港需要改善的是硬件，如想舉辦更高級別的賽事，香港在硬件上還有很大的改進空間，她說：「維園網球場已經40多年，但香港是一個國際化城市，若想提升比賽，在硬件上有很大改進空間。」

李娜在2011年首度稱霸法網，成為史上首位中國球手在大滿貫登頂，2014年再捧走澳網冠軍，其後在同年9月因為受膝傷困擾，而決定急流勇退，結束15年的職業生涯。對於未來動向，李娜希望在兼顧家庭之餘也做感興趣的事。

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