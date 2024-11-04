香港沙田單車節意外多 打滑連環撞、橫額絆倒…11傷

事釀成多宗意外，至少11人受傷。（視頻截圖）

香港 首屆沙田單車節3日在沙田城門河畔舉行，吸引約700人參加，惟早上賽事釀成多宗意外至少11人受傷。有選手疑打滑失控殃及其他多人連環撞，兩名傷者須送院治理。大會暫停賽事約20分鐘，決定縮減圈數由25圈大減至12圈。有參加者指賽道彎位凹凸不平，路邊有碎石。主辦方強調事前多次巡查以確保路況適合比賽，但賽前清理時間不足，未來會參考單車總會意見改善。

倒地單車選手一度無法起身。（視頻截圖）

文匯報報導，3日清晨6時30分，首場專業組賽事在沙田源禾遊樂場起步，惟在進入第二圈後，即有選手疑打滑失控失事，撞向救護站帳篷。緊隨其後的十多名選手亦收掣不及，結果釀成連環相撞倒地。其間，大部分受傷選手可自行起身繼續作賽，亦有傷者須即場接受治理。

當中，兩人因傷勢較重，一度倒地不起，狀甚痛苦，需用頸箍固定頭部送院治理。工作人員吹哨子和出示黃旗，提醒其他選手小心。其後，至第二輪比賽，再有選手在經過起點時，疑被地上的橫額絆倒，須在路邊接受治理。

據其中一名參賽選手Marcus表示，由於賽道部分彎位凹凸不平，更有碎石，令單車容易打滑失平衡，釀成意外。他又指，早前曾親自預先察看賽道情況，但因是晚上，所以看得不太清楚，而實際路況則較想像中顛簸。

沙田單車節賽手疑跣胎相撞，多人受傷。（視頻截圖）

受傷年輕選手James則表示，他當時在主車群後，打算追前或追回領先選手。未料追逐期間，突被後面的選手不知為何撞中，致失控翻車；再被後面的其他選手倒在身上，所幸自己傷勢輕微。

由於賽事陸續有意外發生，其後有職員舉起紅旗要暫停。約20分鐘後賽事重開，但其後的比賽圈數則由原本的25圈大減至12圈。

出席活動的沙田區議員、民建聯沙田支部主席、香港菁新交流協會會長董健莉表示，3日早上的賽事共發生兩宗意外，導致9男2女受傷，其中兩人須送院治療。傷者大多是擦傷、輕微碰撞較多，相信是因路況、速度太快而導致失控。

她又指，見到賽道中間有個花槽遮擋了兩邊賽道，這樣去比賽未必適合。若明年再辦，會加強選手賽前簡報會，並參考單車總會意見，以作出改善。

前單車港隊代表黃金寶則表示，看到賽事中的選手多數較年輕，可能太興奮和緊張，導致比賽有競爭場面，而單車比賽時有碰撞亦屬正常。