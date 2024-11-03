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黑幫報復？ 香港監獄懲教助理下班被砍 警拘8男

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港懲教助理1日下班後在西貢清水灣道壁屋監獄外遇襲，上肢和頭部被砍傷，右手手骨骨折，警方經調查後，2日以傷人及串謀傷人拘捕8名男子，全部有黑社會背景，據悉，事件幕後主腦為曾在壁屋服刑的黑幫頭目，與事主有過節，遂指示同門向事主報復。

明報報導，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）警司林啟初稱，1日下午12時許，駐守壁屋監獄的一級懲教助理下班後沿天橋到附近巴士站候車，一輛套上假牌的私家車駛至距事主約5米位置，3名持長條形硬物男子下車向他施襲，3人約10秒後返回車輛逃去。據了解，眾人當時手持亞加力膠條施襲，並非刀具。事主頭及上肢共6處裂傷，傷口長5至15厘米，右手腕骨折，治理後情况穩定，2日仍留醫。另外，3疑犯逃走時曾撞倒一對候車母女，兩人輕微碰傷，治理後已出院。

報導引述林啟初說，O記接手調查後在多區拘捕8名男子，年齡16至37歲，同有黑社會背景，分別報稱無業及散工，其中一名男子在現場指揮，其餘同黨在事件中角色有待調查。8人全部被帶署扣查，部分將被落案起訴。警方正調查是次襲擊案動機，暫未有證據顯示案件與事主私人生活或財政狀况有關，事件是否與工作有關，仍屬警方調查方向。

報導稱，據悉，案中幕後主腦為曾在壁屋服刑的黑幫新義安頭目，他與傷者有過節，遂安排同門報復，被捕其中一人亦曾在壁屋服刑，故在場協助「點相」。據了解，事主在懲教署任職多年，駐守壁屋監獄一段時間，警方正調查是否有人在監獄內指示外面的人行事、事主過往與囚犯關係等，相信涉案者一定程度掌握事主出入時間。據悉，懲教署提供重要資訊令警方短時間內鎖定涉案者，半數被捕人當時在場施襲及指揮，其餘4人負責策畫及以其他方式協助。

報導指出，林啟初說，警方嚴厲譴責針對公職人員的施襲行為及不法分子目無法紀的行徑，重申打擊黑社會屬警務處長首要行動項目之一，將繼續打擊黑社會相關罪行及堵截其收入來源。

監獄 香港

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