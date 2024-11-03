生物科成績覆核成功 香港「遲來DSE狀元」讀中大醫科

新界鄉議局元朗區中學中六畢業生黃靖康（右）為「遲來的狀元」。（取材自新界鄉議局元朗區中學網頁）

青年學生勤奮付出，或未必即時有收穫，但應得的成果終會來臨。2024年香港 中學文憑試（DSE）放榜逾三個月後，經上訴覆核流程，近日增添一名遲來的狀元。

文匯報報導，新界鄉議局元朗區中學2日公布，該校畢業生黃靖康於DSE生物科上訴覆核成功，取得第六個科目5**，成為該校歷來第二名DSE狀元，加上數學延伸單元亦同獲5**，更是該校首位DSE超級狀元。從小立志從醫的黃靖康，現已入讀香港中文大學內外全科醫學士課程─環球醫學領袖培訓專修組別，對兒科興趣濃厚的他期望改善病童身心健康，以及改善邊緣社區民眾的生活。

新界鄉議局元朗區中學2日公布，黃靖康日前接獲考評局通知，其上訴覆核申請成功，原先考獲5*的生物科獲提升至5**，連同7月首次DSE放榜已於中文、英文、數學必修部分、化學和地理，考獲共5科5**，並在公民與社會發展科考獲達標等級，以及在數學延伸部分單元2（代數與微積分，即M2）考獲5**，成功由超級榜眼晉身超級狀元。這亦使今屆DSE狀元由10名增至11名，超級狀元則由8人增至9人。

校方讚揚黃靖康愛國愛港，高才卓識，博聞強記，熟讀憲法與基本法，深入了解中國歷史文化和社會發展，先後贏得第七屆基本法全港校際問答比賽冠軍和2021國家憲法日網上問答比賽優異獎，同時亦極具領導才能，於2023年成功帶領團隊進入由教育局 舉辦的憲法和基本法全港校際問答比賽總決賽，並榮獲亞軍。

校方又說，黃靖康從小立志從醫，隨著年歲漸長，以及遇上新冠疫情 ，親睹本地醫療系統危機，志向愈加堅定，希望以己所長回饋社會，保障市民健康。

黃靖康現已入讀中大環球醫學課程，尤其關注重症患者，以及貧困和衝突地區的醫療問題，以期推動健康公平，改善邊緣社區民眾的生活，以及在國際醫學舞台上有所作為，為全球集體健康貢獻力量。