生物科成績覆核成功 香港「遲來DSE狀元」讀中大醫科
青年學生勤奮付出，或未必即時有收穫，但應得的成果終會來臨。2024年香港中學文憑試（DSE）放榜逾三個月後，經上訴覆核流程，近日增添一名遲來的狀元。
文匯報報導，新界鄉議局元朗區中學2日公布，該校畢業生黃靖康於DSE生物科上訴覆核成功，取得第六個科目5**，成為該校歷來第二名DSE狀元，加上數學延伸單元亦同獲5**，更是該校首位DSE超級狀元。從小立志從醫的黃靖康，現已入讀香港中文大學內外全科醫學士課程─環球醫學領袖培訓專修組別，對兒科興趣濃厚的他期望改善病童身心健康，以及改善邊緣社區民眾的生活。
新界鄉議局元朗區中學2日公布，黃靖康日前接獲考評局通知，其上訴覆核申請成功，原先考獲5*的生物科獲提升至5**，連同7月首次DSE放榜已於中文、英文、數學必修部分、化學和地理，考獲共5科5**，並在公民與社會發展科考獲達標等級，以及在數學延伸部分單元2（代數與微積分，即M2）考獲5**，成功由超級榜眼晉身超級狀元。這亦使今屆DSE狀元由10名增至11名，超級狀元則由8人增至9人。
校方讚揚黃靖康愛國愛港，高才卓識，博聞強記，熟讀憲法與基本法，深入了解中國歷史文化和社會發展，先後贏得第七屆基本法全港校際問答比賽冠軍和2021國家憲法日網上問答比賽優異獎，同時亦極具領導才能，於2023年成功帶領團隊進入由教育局舉辦的憲法和基本法全港校際問答比賽總決賽，並榮獲亞軍。
校方又說，黃靖康從小立志從醫，隨著年歲漸長，以及遇上新冠疫情，親睹本地醫療系統危機，志向愈加堅定，希望以己所長回饋社會，保障市民健康。
黃靖康現已入讀中大環球醫學課程，尤其關注重症患者，以及貧困和衝突地區的醫療問題，以期推動健康公平，改善邊緣社區民眾的生活，以及在國際醫學舞台上有所作為，為全球集體健康貢獻力量。
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