投資移民效應 香港高價新豪宅10月交投 創7年半新高

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府 10月發表的施政報告放寬「新資本投資 者入境計畫」，容許投資移民購買5000萬元（港幣，下同，約642.8萬美元）或以上的住宅物業，而計算入投資總額的上限為1000萬元。自措施推出後，10月下半月逾5000萬元的一手豪宅交投明顯加快，共錄46宗，較10月上半月大增近五成。美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，香港 物業交投明顯轉好，整個10月逾5000萬元一手成交共77宗，創2017年4月以來的7年半新高。

大公報報導，施政報告公布後，逾5000萬元一手成交明顯增加。美聯物業綜合一手住宅物業銷售資訊網及市場消息，10月16日至31日逾5000萬元的一手豪宅錄46宗成交，比起10月1日至15日的31宗，大幅急升48.4%，表現勢如破竹。單以10月下半月計算，宗數較9月全月的28宗更高出64.3%。

劉嘉輝指出，若以整個10月計算，逾5000萬元一手豪宅成交共77宗，按月急升1.75倍，除了超越今年3月全面撤辣後的70宗水平之外，並創自2017年4月後的7年半新高。事實上，自9月減息周期開始，其後中央出招提振經濟，加上10月份施政報告推出利好樓市政策等支持下，香港住宅物業交投已明顯轉趨暢旺。

將10月份77宗的逾5000萬元一手豪宅個案按項目畫分，當中以新鴻基地產旗下啟德天璽•天第1期占最多，月內錄18宗。

事實上，施政報告優化投資移民措施具有吸引力。在連續不斷的政策刺激下，地產業界對後市展望持樂觀看法。長實執行董事趙國雄相信，香港樓市已見底，港府大力撐樓市，有助提振市場信心，後市可望逐步平穩上升。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，新一份施政報告提到許多有利樓市的政策，料樓價將在短期內見底，實現止跌回升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，早前銀行減息及中央陸續推出提振經濟措施，以及上月施政報告有關利好樓市的措施，帶動一手及二手樓市交投，各項數據反映樓市已有好轉，第四季樓價有望回升3%至5%。

至於二手豪宅放盤方面，據中原網上放盤資料，目前全港住宅放盤量約4萬123伙，叫價5000萬元以上有842伙，占整體2%。