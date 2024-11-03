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港零售市道「今年做2011年生意」 議員促免物業稅

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府統計處1日公布，香港9月零售業總銷貨價值的臨時估計，按年下跌6.9%，連跌7個月，但勝過市場預期的跌9%。立法會議員田北辰2日形容市道如「今年做的是2011年生意」，促港府寬免差餉（物業稅），呼籲業主減租，同時亦建議零售業界把握機會轉型。

明報報導，田北辰表示，留意到今年首9月零售業總銷貨價值臨時估計296億港元（約38億美元），比2011年同期還低，同時租金較當年升逾三成，呼籲業主於店舖短期租約到期後減租三成，將租金恢復至從前水平。他又稱，差餉佔商戶租金5%，促港府在兩年轉型期內免收差餉，避免更多連鎖店結業。

另外，據報導，田北辰鼓勵業界以「高端路線」提高性價比，抵消人工上漲的影響，以餐廳排隊為例，現時排隊的餐廳強調性價比，走中庸路線難有生意。

報導稱，民建聯立法會議員鄭泳舜表示，基層收入受經濟大環境影響，就業率良好但開支依舊大，周末北上消費屬正常。他又留意到電視真人秀中有韓國大廚到港，建議港府加強宣傳美食和時裝。

報導說，鄭泳舜亦支持施政報告提出拓展中東、東盟旅客客源市場，強調香港聯通內地，可成為旅客旅遊「一程多站」中的一站。田北辰則促港府加快推動自由行城市「一周一行」，稱現時深圳居民來港方便，僅放寬深圳「一簽多行」短期對港經濟幫助較小。

港府 租金 零售業

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