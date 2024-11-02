優才赴港簡化評分準則 新增百萬港元年薪等3評核

香港城市大學曾辦「HK Tech 300高才通人才對接專場」活動，為創科團隊和高才通人才牽線搭橋，促進供需雙方合作。圖為一家創科團隊負責人為活動參與者介紹相關信息。（中新社）

英國桌球天王、「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）透過「優秀人才入境計畫」移民香港，勢必吸引更多國際級人才考慮赴港。1日起，港府 推出三大措施優化現行的高才通及優才計畫，包括擴大高才通認可大學名單，新增13所知名內地和國際院校等頂尖大學；延長高才通A類申請人士的首簽年期至3年；將優才「綜合計分制」改為是非題「入圍 制」，新增3大評核範疇。

文匯報報導，港府勞工及福利局局長孫玉菡預計明年下半年起港府會開始主動邀請全球頂尖人才赴港，受邀人士會交由政務司司長領導的「教育、科技和人才委員會」作最終拍板。

勞福局1日聯同入境處向傳媒介紹輸入人才計畫的最新安排。由1日開始，高才通計畫下合資格大學由原先185間增至198間。新增院校包括四川大學、中國人民大學等9所過去五年於「上海交通大學中國大學排名」位列第11至20名的內地大學，以及4所過去5年在「QS世界大學排名」「藝術與設計」範疇位列前五名的專科學院。

同時，高才通計畫A類人才，即在申請前一年全年收入達250萬元或以上人士，1日起首個簽證 /註年期由2年延長至3年；B類及C類人士（均為近5年合資格大學的學士畢業生）首簽仍維持兩年。

另外，新計分制簡化評分準則，以評核問卷取代原有逐項計分方式，新增3大評核範疇，包括全年收入，問申請人在緊接申請前一年，全年收入是否達100萬元（港幣，下同，約12.8萬美元）或以上；及業務所有權，問到現時是否擁有一家在緊接申請前一年內，盈利達500萬元或以上的業務實體，及現時是否擁有一家上市公司。

勞福局副秘書長關婉儀指出，高才通計畫於2023年初推出，首批申請人士簽證/註預計明年初屆滿，以往續簽僅可提前一個月申請，今次為方便高才通人士，可在簽證/註到期前3個月提出續簽。」

港府入境處已於1日推出高才通網上續簽平台，如申請人已獲聘或參與業務，可獲批最長3年簽證/註，即使申請人未獲聘或參與業務，也可無條件獲准延長逗留1年。

港府又公布高才通續簽的四大類別條件包括，特定情況下，入境處會接納受聘於非本地企業的管理層或專業人員申請，該人士需要赴港履行部分工作職責，一般年薪需達到120萬元以上，並在續簽申請前一個稅務年度在港有繳納稅款等。